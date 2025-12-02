BRB contrata Machado Meyer Advogados para investigação independente relacionada à Operação

A- A+

O Banco de Brasília (BRB) informou nesta terça-feira, 2, que contratou o escritório Machado Meyer Advogados para investigação independente com o objetivo de apurar os fatos mencionados na Operação Compliance Zero que possam envolver a instituição. A operação investiga fraudes financeiras do Banco Master.



O escritório de advocacia será assistido tecnicamente pela Kroll Associates e reportará a um Comitê Independente de Investigação, instaurado em 28 de novembro.



O BRB ressalva que informações sob sigilo, em razão da natureza confidencial da apuração, serão protegidas para resguardar os interesses do banco e assegurar a condução adequada dos trabalhos.

Veja também