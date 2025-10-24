A- A+

AQUISIÇÃO BRB diz que contratação de advogados para avaliar risco do Master reflete prudência Em nota, o Banco disse que, regularmente, contrata assessorias jurídicas, contábeis e financeiras, além de empresas de auditoria, para analisar cenários e subsidiar decisões

O Banco de Brasília (BRB) afirmou que a contratação de advogados para auxiliar na avaliação das operações com o Banco Master reflete o foco da instituição financeira na "prudência e gestão responsável dos ativos".

Em nota, o BRB disse que, regularmente, contrata assessorias jurídicas, contábeis e financeiras, além de empresas de auditoria, para analisar cenários e subsidiar decisões. "A iniciativa mencionada segue esse padrão de atuação", esclareceu.

O banco contratou o escritório Jantalia Advogados por R$ 420 mil para analisar as operações do Master, de acordo com a Folha de S.Paulo.

Em março, o BRB chegou a fazer uma oferta para compra da instituição de Daniel Vorcaro, mas o Banco Central reprovou o negócio.

A negativa ampliou a pressão sobre o Master, que corre contra tempo para se capitalizar. O banco agora busca um comprador para a subsidiária will Bank.

Conforme mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Mastercard vem se engajando para ajudar as negociações, embora interlocutores da bandeira reforcem que a responsabilidade de venda da fintech é do Master

Procurado pela reportagem, o Banco Master não se manifestou.





Veja também