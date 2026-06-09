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mercado BRB é o maior interessado em divulgar seu balanço, afirma presidente do banco Nelson Antônio de Souza disse que a divulgação depende da conclusão de algumas etapas

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, afirmou nesta terça-feira, 9, que o banco é o maior interessado em divulgar seu balanço referente a 2025. Segundo ele, a divulgação depende da conclusão de algumas etapas, como uma auditoria.

"A divulgação ocorrerá tão logo sejam concluídos os procedimentos de auditoria independente, validação contábil e tramitação regulatória exigidos pelas normas aplicadas. Estejam certos, a quem mais interessa divulgar o balanço é o próprio BRB, tendo em vista a corrida de liquidez, que cada vez se acentua, tendo em vista a não divulgação desse balanço", declarou, durante audiência à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para explicar as operações entre o BRB e o banco Master.

Souza defendeu o acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) entre a União e o governo do Distrito Federal (DF), que possibilita um empréstimo de cerca de R$ 6,5 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para aporte no BRB.





"Num acordo inédito, todos sentaram, homologaram e assinaram. Eu fui um dos que assinaram também esse documento. É a engenharia financeira jamais vista neste País", continuou. "Trata-se de uma estrutura compatível com os marcos legais, regulatório e vigente, construída com segurança jurídica e responsabilidade fiscal."



Souza falou que o projeto de lei que está na Câmara Distrital do Distrito Federal sobre o acordo é "importantíssimo" para o BRB. "O que ele está falando aqui é um técnico, eu não sou político, não tenho pretensão política, e sou um técnico que já passou na presença de quatro grandes bancos", falou.



Souza disse ainda que o BRB reúne condições necessárias para seguir promovendo desenvolvimento econômico do Distrito Federal. "O BRB segue operando regularmente, fortalecendo sua governança, aprimorando sua estrutura de capital e avançando em um processo consistente de organização institucional", falou.

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