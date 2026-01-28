BRB esclarece que ativos do Will Bank foram transferidos como compensação à carteira do Master
Banco afirma à CVM que ativos estão em valuation e que reportagens se baseiam em documentos externos, sem comunicação oficial da companhia
O Banco de Brasília informou, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que o Banco Master transferiu carteiras ao BRB como compensação pelas carteiras podres vendidas à instituição, das quais parte dos ativos foram originados pelo Will Bank. "Esses ativos encontram-se atualmente em processo de avaliação (valuation), a fim de que o BRB possa verificar sua real condição e eventual adequação dos valores envolvidos", diz o documento.
Segundo o BRB, as informações, que foram mencionadas na matéria do Estadão, do dia 21 de janeiro, baseiam-se em documentos externos e não refletem comunicações oficiais da companhia. "Até o momento, não há qualquer conclusão técnica ou documental que sustente as inferências apresentadas pelo veículo de imprensa."
O BRB esclareceu, ainda, notícia veiculada em 24 de janeiro pelo jornal O Diário do Pará, sob o título "BRB controla oito fundos ligados ao Banco Master". Segundo o banco, a matéria afirma que determinados fundos sob gestão ou administração vinculada ao BRB teriam investimentos relacionados a pessoas associadas a Daniel Vorcaro, bem como operações cujo produto teria sido aplicado em CDBs emitidos pelo Banco Master.
Leia também
• O caso do Banco Master é diferente do inquérito das fake news?
• Master queria Lewandowski em seu conselho; confira Cláudio Humberto desta quarta (28)
• José Guimarães diz não ver possibilidade de o escândalo do Master atingir o governo
"A companhia esclarece que recebeu fundos de investimento como dação em pagamento, com condições de cessão previstas contratualmente, sendo esses fundos administrados e geridos por empresas terceiras, cujas decisões de investimentos não foram realizadas pelo BRB", diz o comunicado. "Esses fundos e seus respectivos ativos encontram-se em processo de validação técnica e avaliação (valuation), com o objetivo de assegurar precisão quanto à sua composição, valores e conformidade, mitigando qualquer dúvida ou questionamento do mercado."
Segundo o banco, não há CDB do Banco Master com valores computados nos referidos fundos, e que se encontra em curso o processo de alteração do administrador e do gestor dos fundos de investimento. "O BRB permanece acompanhando a evolução das análises internas e eventuais verificações adicionais. Caso venha a ocorrer qualquer constatação que se enquadre como Fato Relevante, a companhia comunicará tempestivamente ao mercado, em estrita observância à regulamentação aplicável."