A- A+

BRASIL BRB processa ex-presidente e ex-diretores para reaver perdas com fraudes do Master Dos sete alvos da ação civil movida, seis foram indiciadas pela Polícia Federal por crimes relacionados aos créditos podres vendidos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao Banco Regional de Brasília

O Banco Regional de Brasília acionou a Justiça contra o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e seis ex-diretores da instituição pelas fraudes envolvendo as operações com o Banco Master. A ação visa o ressarcimento pelos prejuízos causados ao BRB.

Dos sete alvos da ação, seis foram indiciados pela Polícia Federal no último dia 28 por delitos relacionados aos R$ 17,5 bilhões em créditos vendidos pelo Master ao BRB entre julho de 2024 e outubro de 2025. Deste total, R$ 12,2 bilhões, segundo a PF, eram créditos podres, sem a "devida comprovação de sua existência".

O BRB requereu a Justiça a responsabilização civil dos ex-administradores por atos praticados no âmbito de tais operações. Segundo a instituição, a ação tem como base apurações conduzidas pelo Banco, assim como documentos e informações encaminhados aos investigadores do caso Master.

O processo foi movido após aval dos acionistas do Banco, que se reuniram em Assembleia Geral Extraordinária no último dia 24. Em nota, o Banco afirmou que a ação faz parte de um "conjunto de iniciativas voltadas à apuração dos fatos, à responsabilização dos envolvidos e à recuperação de recursos para o patrimônio da instituição".





A investigação sobre as fraudes envolvendo o BRB e o Master é a que está mais perto de uma conclusão na Polícia Federal. No último dia 28, a corporação apresentou um relatório parcial do caso, já requerendo o indiciamento do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, seus aliados e operadores, e ex-dirigentes do Banco Regional de Brasília.

De acordo com a PF, Vorcaro é "líder da organização criminosa" e "centralizava as decisões relacionadas à produção, aquisição, cessão das carteiras de crédito utilizadas para captação de recursos" do banco. A corporação diz que o ex-banqueiro sabia da origem e das inconsistências dos créditos podres.

Já Paulo Henrique Costa é descrito como "principal agente de articulação institucional no âmbito do BRB", garantindo que as operações de Vorcaro fossem implementadas no banco público.

O que diz a investigação

Segundo a PF, o esquema se apoiou na venda ao BRB de carteiras de crédito consignado cuja existência nunca foi comprovada. Entre julho de 2024 e outubro de 2025, o Master cedeu ao banco público cerca de R$ 17,5 bilhões em carteiras. Desse total, ao menos R$ 12,2 bilhões correspondem a créditos sem lastro, atribuídos à Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participações. De acordo com a investigação, a empresa surgiu de uma sociedade de prateleira, tinha capital inicial de R$ 100, não tinha empregados e usava como sede um coworking em São Paulo, que informou que a Tirreno não era sua cliente.

No papel, o Master comprava os créditos da Tirreno e os revendia ao BRB no dia útil seguinte. Pelas contas do Banco Central, o banco adquiriu formalmente cerca de R$ 6,7 bilhões em créditos e os repassou por R$ 12,2 bilhões, com ganho estimado em R$ 5,5 bilhões. O pagamento à Tirreno, porém, nunca saiu do Master: ficou registrado numa conta interna do próprio banco, o que a PF trata como indício de lavagem de dinheiro.

Os peritos encontraram sinais de que as carteiras foram fabricadas. Mais de 1 milhão de contratos, ligados a cerca de 348 mil CPFs, tinham apenas 1.251 valores diferentes. Numa amostra de cem cédulas de crédito, não foi possível comprovar a existência de nenhuma. Quando o BC cobrou explicações, em março de 2025, o Master atribuiu os créditos a duas associações de servidores da Bahia.

Em junho, passou a apontar a Tirreno como origem. Para sustentar a nova versão, segundo o relatório, integrantes do Master, da Tirreno e de um escritório produziram em massa contratos, procurações e termos de consentimento com datas retroativas. Uma pasta chamada “Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras” sugere a geração automática de até 2.700 procurações.

Segundo o relatório, aumentos de capital do BRB, comprados em boa parte por fundos ligados ao Master, e a venda de créditos inadimplentes a fundos do mesmo grupo abriam espaço regulatório para novas compras. O BRB já reconheceu perda de R$ 2,7 bilhões, e seus acionistas aprovaram em abril um aumento de capital de até R$ 8,8 bilhões.

Veja também