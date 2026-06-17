A- A+

Banco Regional de Brasília BRB se mostrou um dos bancos mais sólidos do País, diz Celina Leão Declaração ocorre em meio ao processo de recuperação da imagem institucional do banco após períodos de questionamentos sobre a tentativa de compra do Banco Master, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse nesta quarta-feira (17) que o Banco Regional de Brasília (BRB) esta entre os bancos mais sólidos do País, dada sua capacidade de resiliência.

"Estou no governo há cerca de 60 dias, e foi um momento de trincheiras. Precisamos de toda a força de nossa cidade para tirar o BRB do lugar em que ele estava e colocar na posição que ele ocupa hoje. O BRB se mostrou um dos Bancos mais sólidos do País porque passou por toda a dificuldade que passou", afirmou durante evento do Grupo Lide, em Brasília (DF).

A declaração ocorre em meio ao processo de recuperação da imagem institucional do banco após períodos de questionamentos sobre a tentativa de compra do Banco Master, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Autoridades do GDF e dirigentes do BRB passaram a defender publicamente a solidez do banco diante das discussões sobre a aquisição do Banco Master. O argumento é que a relação com Vorcaro não compromete a saúde financeira da instituição.

Veja também