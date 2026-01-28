A- A+

Rebranding BRB tenta recorrer a influenciadores para apresentar 'versão' do banco sobre caso Master Agência contratada pela instituição convidou nomes para almoço em São Paulo

O BRB, banco estatal controlado pelo governo do Distrito Federal, decidiu recorrer a influenciadores digitais para melhor a imagem da instituição, diante do escândalo envolvendo a tentativa de compra do Master, de Daniel Vorcaro. A operação está sendo investigada pela Polícia Federal (PF) que aponta irregularidades na compra de R$ 12,2 bilhões em carteira de crédito do Master pelo BRB.

Na campanha, o objetivo do BRB é que os influenciadores possam apresentar a versão do banco, da nova diretoria e reforçar a solidez da instituição e dos serviços prestados. O trabalho é feito pela Flap, agência de live marketing e promoções.

Procurado, o BRB pediu para direcionar os questionamentos à Flap.

Em nota, Flap informou que fez uma cotação para um evento, um almoço a ser realizado com influenciadores para orientações sobre o projeto. Eles foram convidados para um encontro em São Paulo em fevereiro pelo novo presidente do BRB, Nelson de Souza, substituto de Paulo Henrique Costa, que foi demitido do cargo.

"O objetivo da agência era convidar influenciadores reconhecidos no mercado pela seriedade e pela atuação no segmento econômico/ financeiro para um evento onde seria feita uma apresentação institucional pela nova direção do BRB", diz a nota, acrescentando que o projeto ainda está em fase de planejamento, "sem prévia submissão ou aprovação do Banco BRB".

No convite direcionado a influenciados, o novo presidente do BRB afirma que no almoço, " equipe técnica do banco irá apresentar informações relevantes sobre o que realmente está acontecendo".

O convite traz ainda outras informações, como pagamento em 40 dias e emissão de Nota Fiscal, após assinatura do contrato.

