BRF e Marfrig se fundem em uma única empresa

Na ultima quinta-feira (16) as empresas brasileiras do setor de alimentos BRF e Marfrig anunciaram a fusão de suas operações, criando a MBRF Global Foods Company. Esta união estratégica visa fortalecer a competitividade das empresas no mercado global de proteínas, especialmente frente à liderança da JBS, maior produtora mundial do setor.

A fusão será realizada por meio de uma troca de ações: os acionistas da BRF receberão 0,8521 ações da Marfrig para cada ação da BRF que possuírem. Com isso, a Marfrig, que já detinha 50,49% das ações da BRF, assume o controle total da nova empresa. A assembleia geral para aprovação da fusão está agendada para 18 de junho de 2025 .

A MBRF terá um faturamento anual combinado de aproximadamente R$ 152 bilhões, com presença em 117 países e produção estimada de 8 milhões de toneladas de alimentos. Cerca de 43% desse faturamento virá dos Estados Unidos, onde a Marfrig já possui a National Beef, uma das maiores processadoras de carne bovina do país .

Estratégia

A fusão promete gerar sinergias operacionais significativas, com estimativas de economia de até R$ 805 milhões anuais, sendo R$ 400 a 500 milhões esperados já no primeiro ano. As empresas destacam que a união permitirá uma gestão mais eficiente da cadeia de suprimentos, otimização de custos e ampliação da presença no mercado global .

No Brasil, as marcas Sadia e Perdigão, da BRF, passarão a comercializar produtos da Marfrig sob as marcas Bassi e Montana, respectivamente. Essa estratégia visa combinar a expertise da Marfrig em carnes nobres com a forte presença de mercado da BRF, ampliando a oferta de produtos premium aos consumidores .

Perspectivas

A MBRF planeja expandir sua presença internacional e está considerando a possibilidade de listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) no futuro, visando aumentar sua visibilidade e atratividade para investidores globais .

Essa fusão representa um movimento estratégico significativo no setor de alimentos, posicionando a MBRF como uma das maiores empresas globais de proteína animal e desafiando diretamente a liderança da JBS no mercado. A aprovação da fusão pelos acionistas será um passo crucial para consolidar essa nova potência no setor.

