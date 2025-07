A- A+

cúpula Brics Brasil: comunicado da cúpula pode ser divulgado já no domingo (6), após 1ª reunião Brics tem como países-membros Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Indonésia

O comunicado oficial da cúpula de líderes do Brics pode ser divulgado já neste domingo (6), logo após a primeira reunião dos chefes de estado dos países-membros que integram o bloco, conforme apurou o Broadcast.

Os líderes dos países-membros serão recebidos para uma sessão de cumprimentos pelo anfitrião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir das 9h30 de domingo no Museu de Arte Moderna (MAM), no centro do Rio de Janeiro.



A reunião dos representantes dos países-membros deve ter início por volta de 11h. Essas primeiras discussões versarão sobre temas como a paz, segurança e reforma da governança global.

O Brics tem como países-membros Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Indonésia.

À tarde, são esperados os representantes dos países parceiros e demais chefes de estado convidados. São países parceiros do Brics: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Após nova sessão de cumprimentos, a plenária dos líderes debaterá temas como o fortalecimento do multilateralismo, assuntos financeiros e inteligência artificial.

Na segunda-feira, 7, segundo e último dia da reunião de cúpula, os líderes de países-membros, países parceiros e demais convidados debaterão em nova plenária conjunta temas como saúde, mudanças climáticas e a COP30. Na ocasião, novos comunicados conjuntos setoriais devem ser divulgados.

