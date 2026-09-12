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ÍNDIA Brasil copresidirá coalizão global de infraestrutura resiliente até 2028 Em visita da Folha à sede do CDRI, em Nova Délhi, diretor-geral Amit Prothi destacou o papel brasileiro na direção executiva

Nova Délhi - A participação do Brasil na liderança de uma das principais iniciativas internacionais voltadas à prevenção de desastres naturais foi destaque durante a visita da Folha de Pernambuco à sede da Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI - coalizão global de infraestrutura resiliente), em Nova Délhi, na Índia, na última sexta-feira (11).

A visita institucional foi uma das agendas promovidas pelo governo da Índia para a comitiva de jornalistas convidados através das embaixadas do país para a cobertura da 18ª cúpula do Brics.

Criada em 2019 e hoje formada por 71 membros, entre países, organizações internacionais e instituições financeiras, a CDRI atua apoiando governos na elaboração de políticas, programas e soluções para tornar estradas, pontes, redes elétricas, hospitais e demais infraestruturas mais resistentes a eventos climáticos extremos.

Em entrevista à Folha, o diretor-geral da organização, Amit Prothi, explicou que a coalizão funciona em três níveis de governança.

O primeiro é o Conselho Governador, responsável por aprovar o orçamento e as decisões estratégicas anuais.





“Todos os países fazem parte dele e ele se reúne uma vez por ano para aprovar nosso orçamento anual, nosso plano de trabalho e as decisões estratégicas”, explicou o diretor.

Abaixo dele está o Comitê Executivo, instância de decisões operacionais que se reúne de três a quatro vezes por ano e que, atualmente, é presidido conjuntamente pela Autoridade Nacional de Gestão de Desastres da Índia e pelo embaixador do Brasil em Nova Délhi.

“O Comitê Executivo é o órgão que toma as decisões mais operacionais sobre o funcionamento da coalizão. É nele que o Brasil exerce um papel de liderança ao lado da Índia”, afirmou Prothi.

É a partir dessas reuniões e das decisões tomadas nelas que os países que precisam conseguem ajuda. Segundo o diretor-geral, o secretariado da CDRI, uma equipe de cerca de 80 especialistas sediada na capital indiana, é responsável por desenhar programas, estruturar a assistência técnica e definir como o apoio será oferecido aos países-membros quando solicitado.

A presença brasileira na copresidência do Comitê Executivo, com mandato até 2028, amplia a influência do país na definição das prioridades da organização e reforça sua participação nas discussões sobre adaptação climática e infraestrutura resiliente, temas cada vez mais centrais na agenda do Brics diante do aumento da frequência de eventos extremos em países em desenvolvimento.



*A repórter viajou a convite da Embaixada da Índia no Brasil

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