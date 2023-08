A- A+

Cúpula do Brics Brics começa estudos para usar moedas locais em transações dentro do bloco Ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais vão elaborar relatórios a serem discutidos na próxima Cúpula do Brics

O uso de moedas locais no comércio dentro do bloco começará a ser estudado formalmente pelo Brics. Os ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul foram escalados para discutir o tema e apresentar relatórios sobre o que concluírem na próxima reunião de líderes do bloco, em outubro do ano que vem, na Rússia.

Segundo explicou o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, a ideia é avaliar se é possível usar moedas locais nacionais, arranjos financeiros ou meios de pagamento alternativos. Hoje, as transações internacionais são, de modo geral, realizadas com base no dólar, moeda americana.

"Estamos prontos para explorar oportunidades e melhorar a responsabilidade e a justeza da arquitetura financeira global" afirmou o presidente sul-africano.

Um dos grandes defensores da criação de uma moeda comum, ou do uso de moedas locais nas transações entre os países do bloco, para diminuir a dependência do dólar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a decisão. Ele ressaltou que, com a medida, serão ampliadas as opções de pagamento dos países do Brics.

"Isso vai aumentar as opções de pagmento e reduzir nossas vulnerabilidades" disse Lula.

