Brics propõe fundo para startups e inovação entre países emergentes
Segundo o primeiro-ministro da Índia, o objetivo é democratizar o acesso às novas tecnologias e evitar que elas se tornem instrumentos de desigualdade
A criação de um fundo de inovação para startups dos países parceiros que compõem o Brics foi um dos principais destaques econômicos da 18ª cúpula do bloco, neste domingo (13), em Nova Délhi, na Índia.
A iniciativa tem como objetivo financiar soluções tecnológicas escaláveis e fortalecer o ecossistema de empreendedorismo entre os países membros e parceiros.
O fundo integra o eixo de Inovação, uma das quatro prioridades do Brics, ao lado de resiliência, cooperação e sustentabilidade. Além do mecanismo financeiro, também foi anunciada a Rede de Incubadoras do Brics, que conectará incubadoras, aceleradoras e startups para estimular intercâmbio de conhecimento, investimentos e desenvolvimento conjunto.
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Durante o discurso de abertura, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que o objetivo é democratizar o acesso às novas tecnologias e evitar que elas se tornem instrumentos de desigualdade.
“A militarização da tecnologia e dos minerais críticos pode impedir nosso progresso compartilhado. Por isso, enfatizamos a inclusão na adoção da tecnologia”, disse.
A proposta dialoga com uma agenda crescente de cooperação em inovação entre economias emergentes. Ao reunir países que concentram grande parcela da população mundial e mercados em expansão, o Brics busca criar alternativas de financiamento para empresas de base tecnológica sem depender exclusivamente dos tradicionais centros globais de investimento.
Segundo a presidência indiana, a expectativa é que o fundo estimule projetos voltados para inteligência artificial, infraestrutura digital, saúde, energia limpa e soluções para desafios urbanos e climáticos.