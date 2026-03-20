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lançamento Brilux lança novidades no amaciante concentrado, tira manchas e sabão em pó Produtos chegam ao consumidor em novos tamanhos, embalagens e fragrâncias

O Grupo Raymundo da Fonte (GRF) comemora 80 anos com lançamentos. A Brilux, marca líder na região Norte-Nordeste no segmento de limpeza da companhia, terá novidades nas linhas de amaciante concentrado, tira manchas e sabão em pó.

Segundo a gerente de Marketing, Trade e Inteligência de mercado da Brilux, Renata Carvalho, “a Brilux tem uma história de confiança construída com os consumidores e segue unindo tradição e tecnologia para entregar produtos de alta performance e qualidade, que simplificam o dia a dia das famílias”.

O novo sabão em pó Brilux terá quatros novos tamanhos e fragrâncias. O consumidor poderá comprar embalagens nas gramaturas 400g, 800g, 1,6kg e 4kg, além de experimentar os aromas Tripla Ação, Lavanda, Coco e Floral.

Além disso, o amaciante concentrado Brilux passa a contar com embalagens de 1,5L, e novo formato refil de 400ml disponível em três versões: Perfume de Outono, Frescor de Verão e Flores de Primavera.

Já na linha de tira manchas Brilux, a marca lançou novas apresentações em 1,5L, e um refil promocional e versão em pó de 420g. Outra novidade é a mudança visual: as embalagens para roupas coloridas passam a ser rosa.

O Grupo Raymundo da Fonte ainda garante o lançamento de novos produtos no portfólio de abril.

*Com informações da assessoria

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