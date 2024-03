Britânica vende por 10 mil libras broche comprado décadas antes por 20 libras

A- A+

Flora Steel, uma britânica historiadora da arte, comprou um broche de prata há mais de três décadas em uma feira de antiguidades nas Terras Médias inglesas por cerca de 20 libras, o que hoje equivaleria a cerca de R$ 125. O que ela não imaginava é que se tratava de uma preciosa obra do arquiteto e designer da Era Vitoriana William Burges.

Depois de usar o broche na lapela de um de seus casacos favoritos por vários anos, ela o guardou em um armário, onde permaneceu intocado por duas décadas. Isso até o ano passado, quando Steel estava vendo vídeos no YouTube e se deparou com um story da BBC de 2011, que mostrava um broche apresentado no programa de televisão “Antiques Roadshow”.

No vídeo, o apresentador Geoffrey Munn mostrou uma página com esboços de outros broches desenhados pelo mesmo arquiteto e artista da era vitoriana.

- Eu pensei: 'Caramba, é igual ao meu!' - disse Steel.

O apresentador disse no programa que sonhava em encontrar broches desenhados pelo artista, chamando suas joias de “quase santo graal do design vitoriano do século 19”.

Na terça-feira (26), o broche de Steel, feito de prata, lápis-lazúli, malaquita e coral rosa, foi vendido por 9.500 libras (quase 60 mil reais) a um colecionador particular da casa de leilões Gildings Auctioneers em Market Harborough, cidade da Inglaterra.

"Chamou minha atenção por seu design incrível, seu belo uso de pedras" disse a historiadora, que coleciona joias de prata desde os 13 anos de idade.

Steel foi a terceira pessoa a vender um broche de William Burges em leilão pela Gildings; os outros dois também perceberam o valor de suas peças depois de assistir ao “Antiques Roadshow”. Um dos broches foi vendido por 31 mil libras em 2011 (o que hoje seria cerca de 195 mil reais).

William Burges, conhecido por projetar o Castelo de Cardiff, no País de Gales, fez os broches para os casamentos de dois amigos em 1864, de acordo com a casa de leilões, que se baseou em anotações dos esboços originais dos broches, armazenados no Victoria and Albert Museum, em Londres. O broche de Steel, que tem uma estética gótica vitoriana, está inscrito com as iniciais “JCG”, que pertencem ao Reverendo John Gibson, um clérigo erudito, e a Caroline Bendyshe, sobrinha-neta do almirante Lord Nelson.

"Se essas páginas de esboços não tivessem sobrevivido, a associação com o designer teria sido completamente perdida nos anais da história" disse Will Gilding, diretor da Gildings.

A historiadora, que é da Grã-Bretanha, mas mora em Roma, disse que sua alegria ao descobrir que possuía um precioso broche perdido há muito tempo trouxe a ela a alegria que precisava após dois anos de tratamento contra um câncer de mama.

Após o tratamento bem-sucedido, ela disse que planejava doar parte do dinheiro para um fundo de pesquisa sobre o câncer de mama e dar parte ao filho. Ela contou também que estava pensando em reservar algum dinheiro para uma viagem de cinco dias a cavalo pela Toscana, na Itália, e para uma visita à Ópera de San Carlo, em Nápoles, no mesmo país.

