Bruno Rodrigues assume presidência da ABRACEN para o biênio 20252027

Pernambuco mais uma vez em destaque no cenário nacional de abastecimento. O presidente do Ceasa-PE, Bruno Rodrigues, assume nesta sexta-feira (28) a presidência da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (ABRACEN) para o biênio 2025–2027. A eleição, realizada por aclamação em chapa única, ocorrerá durante a Assembleia Geral da entidade, no encerramento do Encontro Nacional da Abracen 2025, sediado no Ceasa de Campinas (SP), de 26 a 28 de março.

Bruno Rodrigues já ocupava a vice-presidência da ABRACEN desde 2023 e agora passa a conduzir as estratégias e debates que impactam diretamente as 32 Ceasas do país filiadas à Associação. Ao seu lado, na vice-presidência, estarão o presidente da CEAGESP, José Lourenço Pechtoll, e o presidente do Ceasa-RS, Carlos Siegle de Souza.

Graduado em Administração de Empresas, Bruno tem uma trajetória consolidada na política e na gestão pública: foi duas vezes vereador do Recife, deputado estadual por dois mandatos e deputado federal por um período. Atualmente, preside o Ceasa-PE — a primeira central de abastecimento criada no Brasil — e também o Santa Cruz Futebol Clube.

À frente do Ceasa-PE desde 2022, Bruno tem conduzido uma das gestões mais modernas e inovadoras do setor, com iniciativas pioneiras como a implantação do LabITec, primeiro laboratório de inovação entre as Ceasas brasileiras; o lançamento do Ceasa Mais, primeira plataforma de comércio digital hortigranjeiro do País; além da aplicação de soluções em energia renovável, rastreabilidade de produtos, compostagem e fortalecimento da agricultura familiar.

A chegada de Bruno à presidência da Abracen é cercada de boas expectativas, com a oportunidade de expandir para todo o Brasil o modelo de gestão que vem dando certo em Pernambuco. “O Ceasa-PE se tornou um polo de inovação e eficiência e acredito que essa experiência pode contribuir com a modernização de outras centrais do país. É um momento de escuta, troca de experiências e construção coletiva para fortalecer ainda mais nosso sistema de abastecimento”, destacou Bruno Rodrigues.

Com sua bagagem, Bruno deverá exercer uma forte articulação nacional, alinhada à missão da Abracen de fomentar a integração das Ceasas, desenvolver políticas públicas para o setor e promover segurança alimentar. A entidade também mantém um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e é filiada à World Union of Wholesale Markets (WUWM) e à Federação Latino-Americana de Mercados de Abastecimento (FLAMA), o que fortalece sua articulação internacional.

O Encontro Nacional da Abracen reúne dirigentes de todo o Brasil em três dias de programação com painéis temáticos sobre abastecimento, ESG, transformação digital e novas tecnologias. A Assembleia Geral da Associação, marcada para o dia 28, também contará com a realização do Encontro BR-BRASTECE, que trará um olhar internacional sobre o setor.

















