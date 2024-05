Bruno Veloso é eleito o novo presidente da FIEPE

A- A+

O empresário Bruno Veloso foi eleito presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) para o próximo quadriênio (2024-2027). A eleição é fruto de decisão unânime dos 32 sindicatos votantes realizada nesta quinta-feira (9), em votação na Casa da Indústria, em Santo Amaro.

Ex-presidente da federação, Ricardo Essinger deixa o cargo depois de ter se dedicado por dois mandatos consecutivos e permanece, juntamente com Veloso, como delegado representante no Conselho da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

“Me sinto honrado e feliz por ter sido escolhido pelos meus pares para representar o setor industrial nos próximos anos. Posso garantir que a confiança que a mim foi depositada será retribuída com trabalho em defesa do nosso segmento, com a certeza de que vamos fazer o possível para dar continuidade aos projetos construídos até aqui. Ricardo Essinger foi um exemplo de integridade, retidão e gestão. Então, inspirados nisso, queremos dar prosseguimento ao que está sendo feito e também construir novas iniciativas”, disse Bruno Veloso.

A composição da única chapa foi registrada no Diário Oficial do Estado, em edital publicado no dia 12 de março convocando para o pleito realizado nesta quinta-feira (9) de maio, das 13h às 18h.

Composição

Além de Bruno Veloso, compõem a chapa os empresários Massimo Cadorin como 1º vice-presidente; José Antônio de Lucas Simón como 2º vice-presidente; e Renato Cunha como 3º vice-presidente.

São vice-presidentes também: Alexandre Valença, Alfredo Salazar, Anísio Coelho, João Bezerra, Luiz Grimaldi, Milton Reis, Paulo Pereira e Renato Celso. Sebastião Pontes será o 1º diretor Administrativo e Ricardo Heráclio o 2º. Como 1º e 2º diretores Financeiros estão Caroline Souto Maior e Hugo Gonçalves, respectivamente. Armando Monteiro Neto e Jorge Côrte Real estão como delegados suplentes junto ao Conselho da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Os diretores adjuntos são André Zarzar, Antonio Carlos Pereira da Silva, Antonio Marcos Tavares Barbosa, Camillo José Loureiro Moutinho, Celso Maia Duarte, Daniel Antônio de Lima, Fábio José de Oliveira Falcão, Fernando Carlos Albuquerque Teixeira, Francisca Maria da Conceição Campos Costa, Francisco Corrêa de Araujo Luna, Gilberto Duque de Souza Filho, Pedro Paulo de Medeiros Moraes, Reginaldo José do Nascimento, Rodrigo Lócio Veloso da Silveira, Rubem Flávio Martins Neto e Samoel José Gomes da Silva.

Biografia

Nascido no Recife em 1959, Bruno Veloso é formado em engenharia civil pela Universidade Católica. Sócio de uma indústria de concreto chamada Goiana Pré-moldados, ele fundou a empresa em 1998 depois de ter passado por grandes empresas do ramo da construção civil. Casado, pai e avô, Veloso chegou à FIEPE depois de ter se associado ao Sindicato da Indústria de Produtos de Cimento de Pernambuco (Sinprocim-PE), antigo Sindocal, há 15 anos, tendo presidido a entidade por dois mandatos. Sua trajetória na FIEPE tem passagem pelas diretorias administrativa e financeira durante os mandatos de Jorge Côrte Real e Ricardo Essinger. Ele também foi conselheiro do SESI-PE.

Segundo Essinger, Bruno Veloso sempre foi um empresário ativo em defesa das necessidades do setor e enxerga a escolha do seu nome como natural, pela sua trajetória dentro do Sistema FIEPE. “É importante destacar que a renovação faz parte desta Casa, e Bruno sempre esteve empenhado e atento às demandas do setor. Tenho certeza de que fará um excelente trabalho”, destacou.

Conselho

No Conselho Fiscal, estão os empresários Edgard Wanderley, José Oliveira Pacífico e João D’arru como efetivos e Érico Furtado Filho, Jefferson Duarte e Carlos Albérico Bezerra como suplentes.

