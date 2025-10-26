BSCA afirma que encontro Brasil-EUA representa uma perspectiva concreta para isenção de tarifas

A- A+

A Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) afirmou que a reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje na Malásia representa uma perspectiva concreta de solução para as tarifas aplicadas ao setor cafeeiro. "É uma oportunidade para que as duas economias superem o obstáculo comercial", disse em comunicado.



A BSCA destacou que a eventual retirada das tarifas pode intensificar a parceria entre os dois países e a presença do café especial brasileiro no mercado americano. Os EUA são o principal mercado importador dos cafés especiais do Brasil, adquirindo aproximadamente 2 milhões de sacas desse produto, a uma receita superior a US$ 550 milhões ao ano.



Em nota, a associação reforçou a importância do diálogo na tentativa de reverter a taxação apresentada ao produto, de forma que sejam preservados empregos e renda, além de uma parceria construída ao longo de décadas entre os atores das duas nações.

