Ranking BTG, Bradesco e Inter ficam no topo da lista de reclamações de clientes, diz BC A lista, que considera as 15 maiores instituições financeiras e de pagamento, foi divulgada nesta terça-feira

O BTG Pactual/Banco Pan está no topo do ranking de reclamações de clientes em levantamento realizado pelo Banco Central para o segundo trimestre de 2022, divulgado nesta terça-feira.

O ranking é formado a partir das reclamações do público registradas nos canais de atendimento do BC e serve como indicador do relacionamento dos clientes com o sistema bancário.

O Bradesco e Inter estiveram, respectivamente, no segundo e terceiro lugar no índice de queixa dos usuários no período. Juntos, os três bancos somam 12.044 reclamações.

O índice geral considera as 15 maiores instituições, e alguns problemas são:

Possíveis irregularidades nas operações e serviços relacionados a cartões de crédito;

Possíveis irregularidades em relação às informações e liquidação de valores a receber no sistema SVR (sistema de devolução de eventual ‘dinheiro esquecido’);

Também são identificados problemas na prestação de informação sobre crédito consignado ou transações não reconhecidas pelos titulares de conta bancária.

Procuradas, as três instituições citadas ainda não se manifestaram.

