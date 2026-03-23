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BTG inicia restabelecimento do serviço de Pix após suspensão motivada por ataque hacker

A instituição esclareceu que não houve acesso a contas de clientes nem exposição de dados de correntistas

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Fachada do BTG Pactual Fachada do BTG Pactual  - Foto: Divulgação

O BTG Pactual informou ter iniciado o restabelecimento do serviço de Pix na manhã desta segunda-feira, 23, após sua suspensão por medida preventiva no domingo, 22. A paralisação ocorreu após identificação de atividades atípicas que acionaram os sistemas de segurança.

A instituição esclareceu que não houve acesso a contas de clientes nem exposição de dados de correntistas. "O banco reforça, ainda, que a segurança das informações é prioridade e permanece disponível em caso de dúvidas em seus canais de atendimento."

 

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Um ataque hacker teria desviado cerca de R$ 100 milhões, de acordo com fonte próxima à instituição.

A mesma fonte disse ainda que o banco já teria recuperado a maior parte do montante, ou seja, 70%, até a noite do domingo.

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