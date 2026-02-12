A- A+

Economia BTG mira varejo e anuncia aquisição de 48% da fintech de crédito meutudo Valores do negócio não foram divulgados; transação está sujeita à aprovação regulatória

Para crescer na oferta de crédito digital no varejo, o BTG Pactual anunciou nesta quinta que concluiu a compra de 48% da fibtech meutudo, plataforma de crédito que já origincou R$ 20 bilhões emempréstimos, para cerca de 19 milhões de clientes em todo o país. Os valores do negócio, que ainda está sujeito à aprovação das autoridades regulatórias, não foram divulgados pelo BTG.

Com essa aquisição, o banco de André Esteves dá um passo importante para ampliar a operação de varejo. A meutudo oferece crédito com taxas competitivas e tem foco no consignado, voltada principalmente para um público com menor risco de inadimplência, já que o desconto é feito diretamente na folha de pagamento.

Fundada em 2019 pelos sócios Márcio Feitoza, Marcelo Feitoza e Felipe Oquendo, e atualmente liderada por seu CEO, Márcio Feitoza, a meutudo oferece uma jornada 100% digital para obtenção dos empréstimos. A plataforma é integralmente proprietária, sem uso de intermediários, com tecnologia própria e análise de risco.

Parceria já existia para funding

O BTG e a fintech já tinham firmado uma parceria e o banco foi responsável por mais de 80% do funding (captação de recursos financeiros) utilizado na originação dos créditos da meutudo, que vem ganhando escala.

“A meutudo construiu uma plataforma digital de crédito extremamente eficiente, combinando qualidade, velocidade e competitividade. Essa transação, sujeita às aprovações regulatórias, reforça nossa estratégia de expansão no varejo e amplia nossa capacidade de oferecer crédito acessível para milhões de consumidores”, afirmou em nota Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Com o negócio, o BTG continuará oferecendo o funding da meutudo.

A combinação da tecnologia proprietária da meutudo com a estrutura de funding, distribuição e governança do BTG Pactual fortalece de forma decisiva a ambição do Banco de construir um ecossistema completo, competitivo e sustentável no varejo.

“O BTG Pactual sempre foi o parceiro que mais acreditou nessa visão de impacto real, e essa sociedade amplia nosso impacto para irmos além do crédito, melhorando a vida financeira das pessoas”, afirmou em nota Márcio Feitoza, CEO e cofundador da meutudo.

BTG ampliou lucro em 2025

O BTG Pactual encerrou 2025 com novos recordes de resultados, impulsionados pela diversificação de negócios, desempenho recorde em todas as linhas de negócio e maior alavancagem operacional.

As receitas totais do banco de André Esteves somaram R$ 33 bilhões, enquanto o lucro líquido ajustado alcançou R$ 16,7 bilhões, crescimentos de 32% e 35%, respectivamente, em relação a 2024.

O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) atingiu 26,9%, frente aos 23,1% registrados em 2024.

