BTG Pactual conclui aquisição de 48% da plataforma digital meutudo

O BTG Pactual anunciou nesta quinta-feira, 12, a conclusão da transação para a aquisição de até 48% da meutudo, plataforma digital de crédito, ainda sujeita às aprovações regulatórias. Segundo o banco, a operação representa um passo relevante na ampliação da estratégia de varejo, por meio da integração de uma plataforma de crédito digital, escalável, competitiva e com histórico de eficiência.



Em nota à imprensa, o BTG informa que a meutudo, fundada em 2019 pelos empreendedores Márcio Feitoza, Marcelo Feitoza e Felipe Oquendo, se diferencia por oferecer crédito com taxas competitivas, análise de risco robusta e uma jornada 100% digital, simples e intuitiva. "A plataforma é integralmente proprietária, sem uso de intermediários, sustentada por tecnologia própria e modelos sofisticados de decisão", afirma.



Conforme o BTG, desde a sua criação, a fintech já originou mais de R$ 20 bilhões em crédito, atendendo mais de 19 milhões de clientes em todo o País. Desse total, mais de R$ 10 bilhões foram originados na modalidade do novo consignado privado, consolidando a meutudo como uma das principais referências nacionais nesse segmento.



O banco lembra que a parceria entre as duas instituições já vinha sendo construída ao longo dos últimos anos. Nesse período, o BTG Pactual foi responsável por mais de 80% do funding utilizado na originação da meutudo, apoiando seu crescimento com estabilidade, governança e capacidade de escala.



Na nota, o CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, avalia que a meutudo construiu uma plataforma digital de crédito extremamente eficiente, combinando qualidade, velocidade e competitividade. "Essa transação, sujeita às aprovações regulatórias, reforça nossa estratégia de expansão no varejo e amplia nossa capacidade de oferecer crédito acessível, responsável e de alta qualidade para milhões de consumidores", afirma.

