A- A+

ECONOMIA BTG Pactual/Pan está no topo ranking de reclamações de consumidores em levantamento do Banco Central A lista, que considera as 15 maiores instituições financeiras e de pagamentos, foi divulgada nesta quinta-feira pela autoridade monetária

O banco BTG Pactual/Pan está no topo do ranking de reclamações de clientes em levantamento realizado pelo Banco Central (BC) para o último trimestre de 2022, divulgado nesta quinta-feira (19).



O ranking é formado a partir das reclamações do público registradas nos canais de atendimento do BC e serve como parâmero sobre o atual cenário de relacionamento com o cliente no sistema bancário.

O Banco Inter e C6 Bank tiveram, respectivamente, o segundo e terceiro maior índice de queixa dos usuários no período. Juntos, os três bancos somam 3.229 reclamações, de um total de 13.674 registradas.

O BTG registrou 1.613 ocorrências confirmadas pelo Banco Central com algum “indício de descumprimento da lei ou regulamentação” que cobre o sistema financeiro e de pagamento. O Banco Inter ficou com 857 quixas e o C6 Bank registou 759.

O levantamento cita, por exemplo, irregularidades em operações e serviços relacionados a cartões de crédito, especificamente em relação a critérios como “integridade” e “segurança” nas operações. Também são identificados problemas na prestação de informação sobre crédito consignado ou transações não reconhecidas pelos titulares de conta bancária.



O índice do Banco Central considera o número de reclamações em relação ao total de clientes. Neste caso, BTG é o primeiro da lista com índice de reclamações em 76,13, seguido pelo Inter com 36,90 e C6 Bank com 33,13.

Procurado, o banco BTG Pactual/Pan fala em investimento em ''inovação de portfólio'' e "constante melhoria" na experiência dos seus clientes, ''tanto no consumo dos produtos e serviços ofertados, como em seus canais de atendimento''. Os motivos para o posicionamento negivo no levamente no BC não foram citados.

O C6 Bank diz que a redução de reclamações é prioridade à instituição. "As ações implementadas pelo banco já se refletem no ranking do Banco Central, que retrata consecutivas melhoras no índice de reclamações do C6 Bank", diz a nota.

O Banco Inter também foi procurado pelo O Globo, porém não houve retorno até o momento.

Veja também

NEGÓCIOS Entenda o que vai acontecer com a Americanas com a recuperação judicial