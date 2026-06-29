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GOVERNO LULA BTG/Nexus mostra que taxa de aprovação e reprovação do governo Lula é a mesma: 48% Na avaliação qualitativa, porém, o porcentual dos que classificam a administração como ruim ou péssima, de 42%, supera o dos que a consideram ótima ou boa, de 38%

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao fim de junho dividido ao meio na percepção do eleitorado: 48% aprovam a gestão e outros 48% a desaprovam, segundo pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 29. Na avaliação qualitativa, porém, o porcentual dos que classificam a administração como ruim ou péssima, de 42%, supera o dos que a consideram ótima ou boa, de 38%.

Do total, 18% classificam o governo federal como ótimo e 20% como bom. Na outra ponta, 33% o consideram péssimo e 9%, ruim, enquanto 18% avaliam a gestão como regular.

A percepção sobre a economia do País segue majoritariamente negativa: 51% dos entrevistados a classificam como ruim ou péssima, 30% como regular e 17% como ótima ou boa. Já em relação à própria situação financeira, 47% dizem que ela é regular, enquanto 34% a consideram ótima ou boa e 19%, ruim ou péssima.

Na comparação entre os governos Lula e Jair Bolsonaro, 42% dos entrevistados dizem que a economia está melhor sob a atual gestão, mesmo porcentual dos que afirmam que a situação era melhor no governo anterior. Sobre a própria vida financeira, 45% relatam estar em condição muito melhor ou um pouco melhor, 29% dizem estar pior e 23% afirmam não perceber mudanças.

A pesquisa ouviu 2.009 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 26 e 28 de junho. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-08521/2026.

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