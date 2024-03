Bugatti, Ferrari, Maserati: super carros de luxo alavancam novo fundo de investimentos no Brasil

A- A+

A Azimut, uma das principais gestoras de patrimônio do mundo, abriu para o mercado brasileiro a compra de cotas da sua carteira global Azimut Automobile Heritage Enhancement (AHE), um fundo que promete ser inovador para os amantes de carros clássicos e esportivos.

O Automobile Heritage Enhancement é um fundo de investimento destinado aos veículos. Ele é focado nos automóveis clássicos, supercarros e hiper carros com um valor médio acima de 1 milhão de euros (5,3 milhões de reais). A AHE oferece um investimento estruturado nas diferentes etapas de compra, restauro, preservação e venda desses carros.

Hoje, o fundo reúne cerca de 100 milhões de euros (539 milhões de reais). Possuindo carros de destaque em sua carteira, como a Maserati MC12 e a Ferrari 499 Hypercar, vencedora do circuito 24h de Le Mans do ano passado.

Os clássicos também estão bem representados por modelos como a Ferrari 330 GTS, que ajudou a marca a se consolidar na década de 1960, como construtora de carros abertos de alto desempenho. Outro veículo da italiana que chama atenção no fundo, é o Monza SP2. Lançado em 2018 e considerado o modelo do ano de 2019, o carro ganhou os holofotes de fora da indústria automobilística, por ter sido comprado por jogadores de futebol como Zlatan Ibrahimović e Cristiano Ronaldo.

Com motor V12 de 810 Cv de 73 Kgfm de torque, a Ferrari Monza SP2 faz de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e sua velocidade máxima pode ultrapassar os 300 km/h. Seu preço está estimado em 1,6 milhões de euros (8,6 milhões de reais).





Segundo a Azimut, este mercado de automóveis de alto padrão está crescendo no planeta. Neste ano, estima-se que os números podem atingir os 43 bilhões de dólares (214 milhões de reais). Observando esta tendência e analisando a relação do público brasileiro com o automobilismo e mercado automotivo, a gestora italiana está em busca de conquistar novos investidores no Brasil. Além das grandes fortunas, a Azimut também espera alcançar clientes com menor poder financeiro, com uma aplicação mínima de 300 mil reais.

O fundo de veículos ainda possui uma classe de investimento destinada aos colecionadores de carros. Nela, é possível que carros individuais ou coleções sejam destinados ao fundo. Fora isso, ainda há uma série de serviços de suporte e consultoria criados para o gerenciamento de coleções.

