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Inovação Buíque sediará encontro para impulsionar e fortalecer produtores da Bacia Leiteira do Agreste Produzido pelo Instituto Darwin em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca de Pernambuco, evento reunirá cerca de 500 participantes em dois dias de palestras técnicas, oficinas práticas, rodadas de negócios e e

Com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva e promover a inovação no campo, o evento “Vozes do Campo: Encontro da Bacia Leiteira de Diálogos e Negócios” será realizado nos dias 14 e 15 de setembro no município de Buíque, no Agreste de Pernambuco. Serão dois dias de imersão técnica e de mercado para cerca de 500 produtores rurais, especialistas e representantes do setor.

Promovido pelo Instituto Darwin em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca de Pernambuco (SDA/PE), o encontro busca aproximar agricultores familiares e pequenos produtores de técnicos, pesquisadores, cooperativas, empresas, instituições de ensino e órgãos públicos. A expectativa é atrair produtores rurais de pelo menos 10 municípios da região.

A programação inclui a realização de palestras e painéis técnicos, rodadas de negócios, exposição agropecuária, atividades institucionais e ações culturais. Entre os temas abordados estão Técnicas de ordenha e higiene, Nutrição animal e estratégias de forragem para o semiárido, Gestão da propriedade rural, inovação e acesso a políticas públicas, Manejo sanitário e melhoramento genético (IATF).

Durante todo o evento, os participantes também poderão visitar uma exposição agropecuária paralela, com exibição de animais da raça Girolando, além de estandes com equipamentos e insumos tecnológicos.

"O Encontro busca criar uma ponte direta entre o conhecimento técnico-científico, as oportunidades reais de comercialização e as reais necessidades de quem vive da pecuária leiteira na região", destaca a presidente do Instituto Darwin, Patrícia Luna.

Impacto

Entre os principais resultados esperados do evento estão a qualificação contínua dos produtores, a ampliação do acesso às políticas públicas federais e estaduais, o estímulo à geração de novos negócios, com a realização de, no mínimo, uma rodada estruturada de negócios e o fortalecimento de Buíque como grande referência regional na cadeia produtiva leiteira.

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