TECNOLOGIA Jogar Super Mario Bros ajuda a combater o burnout, diz estudo Estudo revela que jogos familiares e adorados aumentam a felicidade e ajudam a proteger jovens adultos do esgotamento

Um novo estudo mostrou que videogames populares, como os jogos do Super Mario Bros. e do Yoshi, podem oferecer benefícios emocionais significativos para jovens adultos.



Publicada pela JMIR Serious Games, a pesquisa descobriu que esses jogos leves e familiares podem despertar um senso de encantamento infantil que aumenta a felicidade geral, o que, por sua vez, reduz o risco de burnout.

Para chegar a essa conclusão, a equipe de pesquisa realizou entrevistas aprofundadas com estudantes universitários e uma pesquisa para entender como e por que esses jogos são tão populares.



Os estudantes descreveram os jogos do Super Mario Bros. e do Yoshi como inspiradores e que remetem a experiências despreocupadas da infância.



Muitos disseram que os jogos ofereciam uma pausa revigorante da pressão acadêmica, das constantes demandas digitais e da cultura do "sempre conectado" que afeta os jovens adultos de hoje.





A pesquisa confirmou essas percepções. Aqueles que sentiram maior encantamento infantil enquanto jogavam também relataram maior felicidade geral. Por sua vez, jogadores mais felizes apresentaram um risco significativamente menor de burnout.

Além disso, a análise revelou que a felicidade explicou completamente — e não apenas contribuiu para — a ligação entre o encantamento e a redução da síndrome de burnout. Em essência, a alegria despertada por esses jogos inicia uma reação em cadeia que ajuda a promover o bem-estar emocional.

O estudo, liderado por pesquisadores do Imperial College London e da Universidade Kyushu Sangyo, está entre os primeiros a identificar o encantamento infantil como um caminho psicológico que liga o uso cotidiano de jogos ao bem-estar mental.



Esta pesquisa sugere que jogos familiares e criativamente projetados podem servir como microambientes digitais acessíveis e de baixa pressão, oferecendo momentos de renovação emocional.

Jogos como Super Mario Bros. e Yoshi podem ser um ponto de partida fácil para estudantes universitários que buscam momentos de genuína revitalização.

“Este estudo sugere que o caminho para combater a síndrome de burnout em jovens adultos pode estar não apenas no bem-estar tradicional, mas também na recuperação da alegria. Jogos como Super Mario Bros. e Yoshi podem oferecer um antídoto potente para o cinismo e a fadiga característicos da síndrome de burnout”, afirma o autor Andreas B. Eisingerich, em comunicado.

Jogos que evocam o encantamento infantil podem ter um potencial inexplorado como ferramentas para o bem-estar mental.



Para jovens adultos que enfrentam altos níveis de estresse e pouco tempo livre, as brincadeiras do dia a dia podem, discretamente, contribuir para a resiliência de maneiras antes negligenciadas.

