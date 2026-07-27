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Mercado Busca por bem-estar redesenha e impulsiona a economia brasileira Movimento ajuda a explicar como o Brasil, 11º lugar no mercado global de saúde e bem-estar, lidera na América Latina, com um setor que movimenta US$ 111,1 bilhões por ano

Enquanto a população envelhece e as novas gerações passam a priorizar saúde e bem-estar, empresas de diferentes setores redesenham estratégias para acompanhar um consumidor que já não compra da mesma forma.

Academias ampliam investimentos, a indústria lança produtos com menos açúcar e sem álcool, laboratórios expandem a produção de medicamentos e restaurantes adaptam cardápios para atender uma demanda crescente por opções mais leves.

O movimento ajuda a explicar por que o Brasil lidera o mercado de wellness na América Latina, com um setor que movimenta US$ 111,1 bilhões por ano.



O Brasil ocupa atualmente a 11ª posição no mercado global de saúde e bem-estar e responde sozinho por 28% de todo o setor na América Latina, segundo estudo da consultoria Hand Gestão Compartilhada, elaborado com base em dados do Global Wellness Institute.

O levantamento mostra que, além da mudança de hábitos observada após a pandemia de covid-19, um dos principais motores desse crescimento é o envelhecimento da população brasileira.

A participação de pessoas com 65 anos ou mais deve passar de 13,9% em 2022 para 26,1% em 2050. Esse cenário impulsiona a economia da longevidade, conceito que engloba produtos e serviços voltados para uma população que vive mais, permanece economicamente ativa por mais tempo e amplia a demanda por saúde, prevenção, lazer e qualidade de vida.

Mas o fenômeno vai além da população idosa. A busca por uma vida mais saudável também tem mudado os hábitos de consumidores mais jovens, criando oportunidades para diferentes segmentos da economia e consolidando a chamada wellness economy, que reúne atividades ligadas ao bem-estar físico e mental.

Influência

Os números refletem essa transformação. Segundo o levantamento, 63% dos consumidores afirmam que saúde e bem-estar influenciam diretamente suas decisões de compra, 72% passaram a ler os rótulos dos alimentos com frequência e 52% aceitam pagar até 10% mais por produtos considerados saudáveis.

Para o economista e professor Werson Kaval, a principal mudança não está na redução do consumo, mas na forma como as pessoas distribuem sua renda. "O brasileiro não está simplesmente consumindo menos, está realocando parte do orçamento que antes era destinado ao consumo de indulgências para saúde, prevenção e bem-estar."

Segundo Kaval, esse movimento favorece uma cadeia formada por academias, farmácias, laboratórios, clínicas, suplementos, alimentos proteicos, produtos frescos e bebidas sem álcool.

Ao mesmo tempo, pressiona segmentos tradicionalmente ligados ao consumo por impulso, como bares, restaurantes, fabricantes de bebidas alcoólicas, doces e snacks.

"O consumidor passou a avaliar atributos que antes tinham pouca influência na decisão de compra. Hoje, proteína, procedência, quantidade de açúcar, calorias e benefícios nutricionais ganharam espaço. As empresas deixaram de competir apenas por preço e passaram a disputar credibilidade, transparência e saudabilidade", afirma.

Movimento favorece uma cadeia ampla de negócios, diz Werson Kaval | Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco

O professor ressalta, no entanto, que a mudança ainda ocorre de forma desigual. Enquanto cresce o mercado de produtos saudáveis, os indicadores nacionais mostram que parte significativa da população continua consumindo alimentos ultraprocessados.

Para ele, convivem hoje duas economias alimentares no Brasil: uma voltada à saudabilidade, concentrada entre consumidores mais informados e de maior renda, e outra baseada em conveniência e preço.

Gastos

Entre os setores beneficiados está o mercado fitness. A Selfit, segunda maior rede de academias do país, projeta elevar o faturamento em cerca de 40% neste ano, após fechar 2025 com receita de R$ 448 milhões, crescimento de 36% sobre o ano anterior.

Fundador e atualmente membro do conselho da empresa, Leonardo Pereira afirma que o comportamento do consumidor mudou profundamente nos últimos anos. "No passado, academia era considerada um bem supérfluo. Quando a renda apertava, esse era um dos primeiros gastos a ser cortado. Hoje isso não acontece mais da mesma forma."

A rede mantém um ritmo médio de abertura de uma unidade a cada três dias e aposta que o avanço das canetas emagrecedoras poderá impulsionar ainda mais o setor.

Na avaliação do empresário, a tendência é que, com a redução do preço dos medicamentos à base de GLP-1, um número cada vez maior de consumidores associe o emagrecimento à prática regular de atividade física.

"Existe uma avenida enorme de crescimento para tudo aquilo que envolve bem-estar e longevidade", afirma.

A transformação também aparece dentro de casa.

A funcionária pública Sandra Monteiro Cavalcanti iniciou o tratamento com a tirzepatida após apresentar alterações na glicemia, colesterol, pressão arterial e estar cerca de 20 quilos acima do peso. Desde então, a lista de compras mudou completamente.

Refrigerantes, embutidos, choco­la­tes, biscoitos e fast food praticamen­te desapareceram do carrinho de Sandra. O consumo de bebi­das alcoólicas caiu cerca de 90%, enquan­to frutas, proteínas, academia e acompanhamento nutricional passaram a fazer parte da rotina. "Ho­je compro apenas aquilo que realmente vou consumir. A redução foi drástica e mudou completamen­­te minha forma de consumir", relata.

Problemas de saúde levaram Sandra Monteiro a usar tirzepatida e adotar hábitos mais saudáveis | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ela também reduziu a frequência em bares e restaurantes. Se antes saía mais de uma vez por semana, hoje os encontros acontecem principalmente para conversar, e não mais para beber.

Para Werson Kaval, o avanço das canetas emagrecedoras representa uma das mudanças mais disruptivas do mercado de consumo recente.

Segundo ele, os medicamentos já começam a reorganizar o orçamento das famílias, beneficiando farmácias, laboratórios e empresas ligadas ao bem-estar, ao mesmo tempo em que pressionam segmentos como alimentação fora do lar e bebidas alcoólicas.

Adequação

A adaptação também já aparece na indústria de bebidas. No primeiro trimestre deste ano, a Ambev registrou crescimento de cerca de 70% no volume das chamadas balanced choices (escolhas balanceadas), categoria que reúne cervejas sem álcool, de baixa caloria e sem glúten.

Foi o maior avanço percentual entre todos os segmentos da companhia, superando inclusive as cervejas tipo premium. Marcas como Stella Pure Gold e Michelob Ultra mais do que dobraram as vendas no período, enquanto Corona Cero também registrou crescimento expressivo.

Nos restaurantes, a mudança também começa a alterar cardápios e estratégias comerciais. Um recente levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra que 61% dos empresários do setor perceberam alterações no comportamento dos clientes relacionadas ao uso de medicamentos para emagrecimento.

Entre os impactos mais citados estão a redução no consumo de sobremesas e pratos principais, o aumento dos pedidos para dividir refeições ou optar por porções menores e a troca de bebidas alcoólicas por opções sem álcool, observada por 66% dos entrevistados.

Para Werson Kaval, o efeito econômico desse movimento não representa uma retração do consumo, mas uma redistribuição entre setores.

"No curto prazo, academias, farmácias, laboratórios, suplementos e alimentos saudáveis tendem a ganhar espaço. Já bares, restaurantes e fabricantes de produtos ligados ao consumo por impulso precisarão adaptar seus portfólios. No longo prazo, se essa mudança se consolidar e alcançar também as camadas de menor renda, o país poderá reduzir gastos com doenças crônicas, aumentar a produtividade e aliviar a pressão sobre o sistema de saúde”, explicou o economista.

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