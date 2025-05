A- A+

INVESTIMENTOS BW Energy vai investir US$ 1,5 bi para desenvolver campo de Maromba, na bacia de Campos De acordo com a companhia, Maromba vai permitir à BW Energy apresentar um crescimento de produção orgânica líder na indústria

A BW Energy bateu o martelo final para investir no desenvolvimento do campo de Maromba, na bacia de Campos, com objetivo de recuperar 500 milhões de barris de petróleo.

Segundo a companhia, o primeiro petróleo deverá ser extraído no final de 2027, com uma produção prevista de 60.000 barris por dia. A previsão é de um investimento de cerca de US$ 1,5 bilhão, sendo US$ 1,2 bilhão para o desenvolvimento inicial e mais US$ 300 milhões para a campanha de perfuração.

"Uma segunda campanha de perfuração de seis poços aproveitará plenamente a infraestrutura de campo estabelecida e permitirá avaliar e testar outros horizontes do reservatório", informou a BW em nota nesta segunda-feira, 5. "Os trabalhos de renovação e prolongamento da vida útil do (FPSO) BW Maromba já estão em curso no estaleiro da Cosco, na China", acrescentou.

De acordo com a companhia, Maromba vai permitir à BW Energy apresentar um crescimento de produção orgânica líder na indústria, e posicionar a empresa para mais desenvolvimentos de baixo custo e de potenciais conhecidos.

"Esperamos desbloquear um valor significativo para os acionistas em todos os cenários realistas de preços do petróleo", afirmou em nota o CEO da BW Energy, Carl K. Arnet.

FPSO

De acordo com a BW, a FPSO Maromba está sendo modernizada no estaleiro chinês para ganhar mais tempo de vida útil. A unidade foi projetada com uma capacidade de armazenamento de 1 milhão de barris. A capacidade líquida total será de 100 mil barris por dia, com produção de petróleo de 65 mil barris por dia e uma capacidade de tratamento de água de 85 mil barris por dia.

"O reaproveitamento das infraestruturas energéticas existentes permite reduzir os investimentos e o tempo até ao primeiro petróleo, com uma redução significativa das emissões de gases com efeito de estufa na fase de desenvolvimento, em comparação com a instalação de novos ativos de produção", afirmou o diretor executivo da BW Energy, Carl K. Arnet.

A BW Energy prevê investir cerca de US$ 1 bilhão antes do primeiro óleo e mais US$ 200 milhões para concluir a campanha de perfuração inicial, antes do final de 2028. Os US$ 300 milhões adicionais serão usados para seis poços adicionais na segunda campanha, com conclusão antes do final de 2030.

"A BW Energy prevê que Maromba atinja um custo de produção competitivo, com uma média inferior a US$ 10 por barril durante os primeiros cinco anos, sustentando uma economia de projeto robusta", explicou a companhia.

O campo de Maromba

O campo de Maromba está localizado a 100 km da costa brasileira na bacia de Campos. Nove poços foram perfurados na licença entre 1980 e 2006, tendo sido encontrado petróleo em oito deles em vários reservatórios.

O projeto de desenvolvimento visa 123 milhões de barris de reservas 2P (provadas e prováveis) com potenciais recursos adicionais de outros reservatórios a serem avaliados ao longo do desenvolvimento.

A BW Energy adquiriu 100% da Maromba em 2019, campo vendido pela Petrobras e Chevron, por um total de US$ 115 milhões, dos quais US$ 85 milhões ainda devem ser pagos aos vendedores em marcos predefinidos, disse a BW. De acordo com a BW, a Magma Oil detém um direito de back-in de 5% na licença de Maromba, que deverá ser executado na extração do primeiro óleo.

"A BW Energy está seguindo todos os passos do processo de aprovação com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e com o Ibama. A empresa vai agora prosseguir com a contratação de itens e serviços de longo prazo, bem como finalizar os acordos de financiamento", finalizou a BW Energy.

Veja também