BYD desbanca Volks e se torna a marca de carros mais vendida da China

A BYD ultrapassou a Volkswagen como a marca de carros mais vendida da China em 2023, uma clara evidência de que sua aposta total em veículos elétricos está pagando dividendos e ajudando-a a ultrapassar alguns dos maiores nomes antigos do mundo.

A BYD, sediada em Shenzhen, registrou 2,4 milhões de novos registros de seguros de carros nacionais no ano passado, segundo dados do Centro de Pesquisa e Tecnologia Automotiva da China, o que lhe deu uma participação de mercado de 11% em todo o país, um aumento de 3,2 pontos percentuais.

Ano passado a BYD anunciou que instalaria uma fábrica na Bahia, na ex-planta da Ford, em Camaçari. A empresa vai produzir automóveis elétricos no local. As obras para ampliar e modernizar a unidade brasileira começarão em fevereiro. O investimento soma R$ 3 bilhões.

A ascensão meteórica da montadora chinesa reflete a liderança mais ampla que as marcas de automóveis chinesas têm no desenvolvimento de veículos elétricos acessíveis e de alta tecnologia que estão rapidamente ganhando aceitação internacional.

Empresas como a Stellantis NV e a VW agora estão recorrendo às montadoras chinesas para dar vida às suas estratégias de veículos elétricos.

A BYD ultrapassou a VW como a marca de automóveis mais vendida na China em uma base trimestral no início do ano passado, mas os dados mais recentes mostram que esse é agora o seu status em uma base anual.

A VW era a marca mais vendida da China desde pelo menos 2008, quando as informações do Centro de Pesquisa e Tecnologia Automotiva da China se tornaram disponíveis.

Entre as outras cinco principais marcas, a Toyota Motor e a Honda Motor viram sua participação no mercado e seus volumes de vendas caírem. A empresa nacional Chongqing Changan Automobile se beneficiou do aumento das vendas, embora sua participação tenha se mantido estável.

As vendas mundiais da BYD ultrapassaram 3 milhões, deixando-a pronta para entrar no top 10 das classificações de vendas globais de automóveis pela primeira vez, de acordo com a GlobalData. Suas vendas somente de veículos elétricos no quarto trimestre foram suficientes para superar a Tesla pela primeira vez como a maior vendedora global.

