MONTADORA BYD diz que montadoras instaladas no país querem abortar a inovação no Brasil Empresa chinesa criticou carta enviada ao presidente Lula pedindo que governo não baixe imposto sobre kits de veículos

Num comunicado intitulado Por que a BYD incomoda tanto? e divulgado nesta quarta-feira, a montadora chinesa critica a postura da Volkswagen, General Motors, Stellantis e Toyota que enviaram carta ao presidente Lula pedindo que o governo não reduza o imposto de kits de veículos fabricados na China, mas que serão montados na unidade de Camaçari da empresa. Segundo o comunicado, a BYD diz que essas "montadoras obsoletas querem abortar a inovação".

"Empresa que trouxe carros tecnológicos, sustentáveis e mais acessíveis é atacada por concorrentes obsoletos. Carta enviada por quatro das maiores montadoras brasileiras ao presidente da República, implorando para ele abortar a inovação. Pedem, com todas as letras, que o governo impeça a redução temporária dos impostos para quem ousa oferecer carros melhores por um preço mais justo", diz o comunicado da BYD.

A montadora chinesa lembra que seus produtos estão sendo muito bem recebidos pelos consumidores,que "por décadas foram obrigados a pagar caro por tecnologia velha e design preguiçoso". Sem citar o nome da empresa, a BYD lembra que uma montadora chegou a reduzir o preço de um modelo elétrico em R$ 100 mil depois da chegada da chinesa ao país. E questiona: Por que antes custava tanto?

A BYD descarta a acusãoa de concorrência desleal imputada pelas concorrentes, se o imposto do SKD (os kits de veículos) cair de 35% para 10%. A BYD lembra que vai montar carros no Brasil de acordo com o regime autorizado pelo governo, com data marcada para nacionalizar a produção.

"E ainda assim entregar um produto que as “locais” não conseguem nem sonhar em oferecer", dizo texto.

Para a BYD, a reação da Anfavea (entidadeque represent as montadoras instaladas no Brasil) e seus associados, não é novidade. Diante de qualquer sinal de abertura de mercado ou inovação, diz a BYD, surgem as ameaças de demissões em massa, fechamento de fábricas.

A redução temporária de imposto que a BYD pleiteia, diz a montadora, segue uma lógica simples, já que não faz sentido aplicar o mesmo nível de tributação sobre veículos 100% prontos trazidos do exterior e sobre veículos que são montados no Brasil, com geração de empregos locais, movimentação da cadeia logística e pagamento de encargos.

