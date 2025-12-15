A- A+

Negócios BYD passa a vender carros elétricos e híbridos pela OLX no Brasil BYD passa a vender carros elétricos e híbridos pela OLX no Brasil

A montadora chinesa BYD iniciou a venda de seus veículos na OLX, um dos principais marketplaces de classificados on-line no Brasil, com cerca de 50 milhões de usuários mensais. A BYD vai vender 11 modelos, entre 100% elétricos e híbridos, que contam com recarga elétrica e podem ser abastecidos com combustível fóssil.

Na parceria entre as duas empresas, a BYD vai vender seus carros por meio de lojas virtuais de suas 200 concessionárias espalhadas pelo país. Assim, toda a venda é feita pelas próprias revendedoras da montadora, segundo a OLX.

A plataforma vai receber por lead (interesse de um potencial cliente) gerado e direcionado para os canais proprietários da BYD. Em geral, o modelo tradicional do marketplace consiste na venda de planos de anúncios.

Segundo Alexandre Baldy, vice-presidente sênior e head de Comercial e Marketing da BYD no Brasil, a parceria tende a popularizar os veículos elétricos no país. A empresa tem hoje uma fábrica em Camaçari (BA), cuja produção começou em julho deste ano, na primeira linha de montagem da BYD fora da China. Na unidade, são produzidos os modelos Dolphin Mini, King e Song Pro.

— O interesse por carros eletrificados cresce a cada dia, e os resultados já alcançados comprovam que o país está pronto para essa transformação. Essa colaboração fortalece nossa presença no mercado — diz ele.

Marcos Leite, CRO do Grupo OLX, afirma que há demanda do público por veículos zero-quilômetro na plataforma. A BYD aposta em modelos 100% elétricos, como Dolphin, Yuan Plus e Seal. Entre os veículos híbridos, a montadora conta com Song e King. Os preços variam de R$ 149 mil a mais de R$ 330 mil.

— Essa é uma oportunidade única e um caminho extremamente eficaz para o mercado brasileiro, como já vemos em muitos mercados lá fora.

A chegada do modelo de venda dos carros da BYD pela internet ocorre após a chinesa Great Wall Motor (GWM) firmar parceria com o Mercado Livre para comercializar veículos on-line. Segundo a GWM, os primeiros veículos da marca trazidos ao Brasil foram o Haval H6, híbrido, e o ORA, 100% elétrico, cujos preços variam entre R$ 150 mil e R$ 315 mil.

Assim como a BYD, a GWM tem fábrica em Iracemápolis (SP), onde produz os modelos Haval H6, Haval H9 e Poer P30. A montadora pretende lançar dez modelos de carros elétricos e vender 100 mil unidades no varejo no próximo ano. A GWM é a maior empresa do segmento automotivo com capital 100% privado na China e conta com 70 mil funcionários.

Veja também