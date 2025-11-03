BYD registra queda de vendas na China à medida que incentivos para o setor diminuem

A- A+

Os compradores de carros americanos acabaram de perder os benefícios fiscais federais para veículos elétricos. Ao mesmo tempo, os incentivos chineses também estão diminuindo, o que deve pressionar as vendas de carros elétricos em outro mercado chave para a Tesla.



Até agora, em 2025, as vendas de veículos elétricos têm sido sólidas. Em outubro, a líder chinesa de veículos elétricos BYD entregou 222.559 carros totalmente elétricos, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado.



No entanto, a BYD entregou um total de 441.706 veículos, incluindo híbridos plug-in, uma queda de 11% em relação ao ano passado.

Além disso, exportou 83.542 veículos, um aumento de 188% em relação ao ano anterior, o que significa que as vendas domésticas foram de 358.164 veículos, uma queda de 24% em relação ao ano passado.



O mercado de carros novos na China parece estar desacelerando. Isso não é bom para os fabricantes de automóveis chineses, nem para a Tesla. Esta última faz muitos negócios no país: as vendas na China representaram mais de 20% da receita da Tesla em 2024.



Os cortes nos subsídios chineses ocorrem mediante a eliminação pelo governo do crédito fiscal de US$ 7.500 para compra de veículos elétricos em setembro. Compradores correram antes do vencimento do benefício. O que acontece no quarto trimestre e nos período subsequentes é o que gera apreensão entre os investidores.

