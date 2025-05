BYD supera Tesla na Europa pela primeira vez; chinesa tem aumento de 169% em vendas

A- A+

A montadora chinesa BYD vendeu mais veículos elétricos (EVs, na silga em inglês) na Europa do que a Tesla de Elon Musk pela primeira vez na história, ultrapassando a marca americana que há anos liderava o segmento de EVs no continente.

A montadora chinesa registrou 7.231 novos veículos elétricos a bateria (BEVs) em abril, segundo dados da consultoria Jato Dynamics. O número representa um salto de 169% em relação ao mesmo período do ano anterior, colocando a BYD entre as 10 marcas mais vendidas de EVs. A Tesla ficou em segundo lugar, com queda de 49% em seus registros.

"Embora a diferença entre os totais de vendas mensais das duas marcas possa ser pequena, as implicações são enormes" disse Felipe Munoz, analista da Jato Dynamics, em comunicado. "Este é um momento decisivo para o mercado automotivo europeu."

A Tesla continuou a perder terreno mesmo com o crescimento acelerado do segmento de EVs na Europa. Os registros de veículos elétricos subiram 28% no setor, com a líder de mercado Volkswagen vendendo 61% a mais de BEVs em abril na comparação anual. A fabricante Skoda, da Volkswagen, mais que triplicou suas vendas de EVs.

A BYD superou a Tesla por margem ainda maior quando são incluídos os veículos híbridos plug-in (PHEVs) da montadora chinesa. As vendas totais da empresa dispararam 359%, segundo a Jato.

BYD ultrapassa Tesla em receita

No ano passado, as vendas da BYD superaram a marca de US$ 100 bilhões e ultrapassaram a receita da Tesla. A marca sediada em Shenzhen reportou receita de 777 bilhões de yuans (US$ 107 bilhões) nos 12 meses encerrados em 31 de dezembro, de acordo com um comunicado apresentado na segunda-feira à noite, superando as estimativas de 766 bilhões de yuans. A receita da Tesla em 2024 foi de US$ 97,7 bilhões.

A BYD subiu rapidamente para o topo do mercado de carros da China — o maior e mais competitivo do mundo em termos de veículos elétricos. Só neste ano, a BYD revelou um novo ecossistema que permite que os veículos elétricos carreguem capacidade para rodar 400 quilômetros em apenas cinco minutos e introduziu tecnologia avançada de assistência ao motorista até mesmo em seus modelos mais básicos.

A BYD também vende quase o mesmo número de carros elétricos que a Tesla — 1,76 milhão em 2024 contra 1,79 milhão — mas, quando todas as suas outras vendas de carros híbridos de passageiros são incluídas, o número é muito maior. As entregas totais da BYD no ano passado subiram para 4,27 milhões, quase tanto quanto a Ford.

A BYD projetou vendas de 5 milhões a 6 milhões de veículos este ano. O começo já foi forte, com vendas nos primeiros dois meses de 2025 subindo 93% na comparação anual, para 623.300 unidades.

