BYD ultrapassa Toyota e é a quarta marca mais vendida no Brasil, mostra ranking

A- A+

A chinesa BYD superou a japonesa Toyota e se tornou, no mês de maio, a quarta marca de veículos leves mais vendida no Brasil. Foram 9.006 carros vendidos, enquanto a Toyota fechou o mês com 8.607 registros nas vendas feitas nas concessionárias. O resultado veio pouco abaixo da Chevrolet, que ocupa 3ª posição, com 9.781.

As informações foram divulgadas pela própria montadora chinesa nesta terça-feira e pertencem à Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores Abeifa). O resultado não inclui vendas diretas para frotistas.

A fatia de mercado, porém, ainda é inferior à japonesa. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos (Fenabrave), a BYD possui uma participação de 5,42% no mercado brasileiro de automóveis, enquanto a Toyota possui 7,72%.

Ainda de acordo com o ranking divulgado pela montadora, a BYD também ultrapassou marcas como Honda, Hyundai, Jeep, Citroën e Nissan, que aparecem entre a sétima e a décima posição, respectivamente.

A montadora figurou em primeiro lugar como a mais vendida em 18 cidades brasileiras. Entre elas, há cinco capitais: Brasília (DF), Porto Velho (RO), Natal (RN), Maceió (AL) e Vitória (ES). A empresa considera o resultado um reflexo da expansão planejada da rede de concessionárias. São 180 lojas em todas as regiões e capitais.

No ranking dos carros 100% elétricos, segundo a BYD, o market share da empresa em maio foi de 92,16% de participação nesse segmento, com 5.326 veículos vendidos. Já entre os híbridos, foram 3.678 carros vendidos no quinto mês do ano, o que representa uma fatia de 35,8% ou mais de um a cada três veículos.

Na categoria de hatches compactos emplacados no acumulado do ano até maio, que inclui modelos eletrificados e a combustão, o Dolphin Mini ocupa a quinta posição, segundo dados da Fenabrave, ficando atrás apenas do VW Polo, Fiat Argo, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix. A Toyota, por sua vez, aparece em nono lugar com o Yaris HB.

Veja também