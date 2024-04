ByteDance diz que não venderá TikTok nos EUA

A- A+

A chinesa ByteDance afirmou que não venderá as operações do TikTok nos Estados Unidos, um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma legislação que poderia forçar a empresa a vender a plataforma de compartilhamento de vídeos ou interromper suas operações.

Na quinta-feira, a ByteDance publicou no Toutiao, uma plataforma de mídia de sua propriedade, que os relatos de que ela está explorando a venda "são falsos".

A empresa estava respondendo a uma reportagem do The Information, que alegava que a ByteDance estava considerando vender uma participação majoritária do TikTok nos EUA sem o algoritmo de recomendação de vídeos para os usuários.

A ByteDance não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentários adicionais.

