C6 Bank começa a oferecer novo consignado privado

O C6 Bank começou nesta segunda-feira, 28, a oferecer o novo crédito consignado privado. A oferta, feita através do C6 Consig, ficará disponível de forma gradual, e as solicitações podem ser feitas por meio do aplicativo do banco e de correspondentes bancários autorizados.

Segundo o C6, a linha tem juros a partir de 1,99% ao mês e prazo de até 36 meses, ambos sujeitos a análise de crédito. Podem contratar o produto trabalhadores do setor privado que tenham carteira assinada, o que inclui trabalhadores rurais, domésticos e funcionários de microempreendedores individuais.

O C6 atua no mercado de consignado desde 2020, e já oferecia linhas para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos federais. O consignado representava 46% da carteira de crédito do banco em dezembro do ano passado, data dos números mais recentes.

"Acreditamos que o novo modelo de consignado privado vai tornar o mercado mais competitivo e ampliará a oferta de crédito, com alternativas vantajosas para os trabalhadores, que poderão trocar dívidas mais caras por uma opção mais barata, organizando melhor sua vida financeira", diz em nota o head de consignado e home equity do C6, Artur Azevedo.

Até aqui, de acordo com o governo federal, já foram concedidos mais de R$ 8 bilhões em operações no consignado privado, que começou a ser ofertado em novo modelo no final de março. Com as novas regras, os bancos não precisam mais firmar convênios com as empresas, o que na prática estende o produto a todo e qualquer trabalhador com registro em carteira.



