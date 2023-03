Cabo de Santo Agostinho recebe Feira do Empreendedor Solidário

A- A+

O Instituto Travessia vai realizar nos dias 24, 25 e 26 de março a Feira do Empreendedor Solidário no Cabo de Santo Agostinho. Com expectativa de reunir 1,6 mil empreendedores econômicos solidários de 16 municípios de Pernambuco, a feira vai reunir segmentos diversos, como Alimentação, Agricultura Familiar, Artesanato, Beleza e Estética, Cocoicultura (cultura do coqueiro), Piscicultura e policultivos, Têxtil, Turismo e Hospitalidade. As inscrições e o acesso ao evento são gratuitos e podem ser feitas pelo site www.novoshorizontes.org.br.

A Feira acontece na Secretaria de Juventude e Esportes do Cabo de Santo Agostinho, que fica localizada na Rua Vinte e Sete, no bairro da Cohab, próximo a UPA. O evento é a culminância do projeto Rede Empreender Solidário Novos Horizontes na Região Metropolitana do Recife. O programa é desenvolvido pelo Instituto Travessia e Governo Federal.

Os expositores que participam do encontro de empreendedores são de cidades como Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima, Araçoiaba, Camaragibe, Moreno, Olinda, Paudalho, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata, Vitória de Santo Antão, Ilha de Itamaracá, Igarassu e Itapissuma.

O evento tem o objetivo de estimular o empreendedorismo solidário de todos os grupos produtivos e cooperativas no âmbito das cadeias produtivas de Pernambuco. A Feira do Empreendedor contará com palestras e rodadas de negócios, além de apresentações culturais e desfiles das coleções Onze Negras e Revida.

Segundo o presidente do Instituto Travessia, Armando Junior, o evento tem o objetivo de desenvolver a atividade empreendedora. “A expectativa é que essas pessoas possam gerar uma renda própria a partir de sua capacitação e troca de experiência, que possam ter uma gestão de seus negócios de forma organizada e formalizada. Muita gente vive na informalidade e em momentos como este apresentamos os caminhos para empreender seja formando cooperativas ou grupos de trabalho", disse.

Presidente do Instituto Travessia, Armando Junior | Foto: Divulgação

Os empreendedores inscritos e que participarem da Feira, vão receber um certificado de participação. De acordo com a coordenadora pedagógica dos projetos de economia solidária do Instituto Travessia, Jenifer Miranda, a oportunidade é ideal para os empreendedores que queiram ampliar os contatos. “Esse é um projeto desenvolvido pelo Instituto e o Governo Federal, temos um foco na economia solidária e empreendedores que trabalham de forma coletiva. No evento teremos empreendedores de diversos segmentos e eles podem exercer no momento o intercooperativismo, onde é o negócio entre quem está na rede”, declarou.



A Feira do Empreendedor Solidário, no Cabo é organizada pelo Instituto Travessia, que é uma Organização Social Civil (OSC) criada em 2008 com o objetivo de reunir pessoas físicas e jurídicas em torno de inovações sociais empreendedoras que possam alavancar investimento e capital humano para promover a inclusão social e redução da pobreza no Brasil.

Confira a seguir, a programação completa da Feira.

24/03/2023

10h00 – Abertura da Feira – Apresentação Cultural

11h00 – Mesa Redonda – autoridades

12h00 – Almoço para Expositores

14h00 às 15h – Palestra sobre Economia Solidária e Cooperativismo – Beatriz Gomes

15h00 às 18h00 – Início da Feira e Vendas

25/03/2023

10h00 – Rodada de Negócios

10h00 às 11h59 – Feira e Vendas

12h00 – Almoço para Expositores

14h00 – Desfile Coleção Onze Negras e Revida

15h00 às 18h00 – Continuidade da Feira e Vendas

26/03/2023

08h30 – Feira e Vendas

09h00 – Apresentação Cultural

12h00 – Encerramento da Feira e Vendas.

