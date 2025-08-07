A- A+

Seminário Cabo de Santo Agostinho sedia seminário internacional para fortalecer conexões com o mercado global Evento encerra comemorações dos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e países da Europa Central, destacando o potencial logístico e comercial do Cabo de Santo Agostinho

O município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, será o centro das atenções nesta sexta-feira (8), ao sediar o seminário internacional “Criando Pontes entre o HUB Pernambuco e o HUB Mundo”. O evento, que acontece no Centro de Formação de Professores Elmo de Freitas, a partir das 9h, marca o encerramento das comemorações pelos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e os países da Europa Central.

Com o objetivo de fortalecer as conexões estratégicas de Pernambuco com o cenário internacional, o seminário vai reunir empresários, representantes consulares, especialistas em comércio exterior e autoridades públicas. A proposta é discutir experiências bem-sucedidas de internacionalização de negócios e destacar o papel estratégico do Cabo de Santo Agostinho como um dos principais hubs logísticos de exportação do estado.

O cônsul honorário da Eslovênia em Pernambuco, Rainier Michael, ressaltou a relevância da troca de experiências entre empresários e representantes internacionais. Já o prefeito Lula Cabral destacou que a realização do evento no município representa uma oportunidade de ampliar relações comerciais e consolidar o Cabo como referência em comércio exterior.

A programação comemorativa teve início em 21 de julho, com uma série de atividades, incluindo exposições, seminários e um jantar em celebração à data nacional da Eslovênia. O seminário desta sexta encerra as ações, reforçando o papel estratégico do município nas relações internacionais e no fomento a negócios globais.

Veja também