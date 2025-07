Cadastro Nacional vai permitir o rastreio de celulares roubados ou perdidos no país

A- A+

Uma ferramenta criada pelo governo federal vai permitir que compradores tenham informações sobre aparelhos que tenham sido roubados, furtados ou perdidos pelo país. O Cadastro Nacional de Celulares com Restrição (CNCR), vai funcionar como uma base de dados que irá permitir que qualquer cidadão consiga verificar, antes da compra, se o aparelho tem algum tipo de restrição.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira. De acordo com o governo a ferramenta consolida dados do programa Celular Seguro, do Cadastro de Estações Móveis Impedidas e da Base Nacional de Boletins de Ocorrência e estará disponível no aplicativo Celular Seguro, para Android e IOS.

O sistema irá exigir o número do IMEI, que é a identificação única do aparelho, e a busca poderá ser feita de forma manual ou através de leitura do código de barras diretamente na tela do celular.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) ficará responsável por coordenar e supervisionar a implementação da novidade.

— O cidadão tem o direito de saber se o celular que ele está comprando é roubado ou não. O cadastro é uma garantia ao cidadão — afirmou o secretário-executivo do MJSP.

