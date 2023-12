A- A+

Celular Seguro Cadastro no celular seguro será feito via IMEI. Saiba o que é este código e como conseguir Governo lançou hoje ferramenta Celular Seguro que agiliza bloqueio de aparelhos roubados ou furtados

A partir de amanhã, os consumidores já podem solicitar o bloqueio de celulares roubados na ferramenta batizada de Celular Seguro, realizando cadastro por meio do site, abrigado no gov.br, e no aplicativo disponível para Android e IOS.

A ferramenta vai funcionar como uma espécie de botão de segurança e a solicitação de bloqueio do aparelho será feito pelo IMEI, código de identificação do celular.

Não sabe o que é o IMEI? É um recurso de identificação internacional presente em todo smartphone. A sigla significa International Mobile Equipment Identity (Identificação Internacional de Equipamento Móvel em tradução livre) e é caracterizada por uma sequência de números e código de barra, úteis para identificar o celular em qualquer lugar do mundo.

Como identificar o IMEI

No caso de celulares com sistema Android, uma das opções é clicar em "Configurações" e em "Sobre o telefone". Depois, abra a opção "Status". No rodapé da tela, estará o número desejado. Caso não apareça, será preciso pressionar ainda "Informações do IMEI".

Para aparelhos com sistema iOs, basta acessar "Ajustes" e tocar em "Geral". Depois, abra a opção "Sobre" e busque "IMEI".

Outra possibilidade válida para qualquer tipo de aparelho, independentemente do sistema operacional é digitar, no discador do aparelho, o código *#06#. O IMEI será exibido na tela.

Mas caso você não tenha o número do IMEI em mãos, é possível fazer isso com a sua conta do iCloud (para iPhones) ou do Google (para usuários de Android). Se tiver um iPhone, basta logar com a sua conta do iCloud neste site. Se o seu telefone for Android, acesse este site. Basta logar com a sua conta do Google, identificar o dispositivo e fazer o bloqueio.

