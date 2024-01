Carnaval: cadastro para empreendedores antigos de Olinda segue até terça-feira (23)

A- A+

A Prefeitura de Olinda realiza, até a próxima terça-feira (23), o cadastro para empreendedores antigos que querem comercializar seus produtos durante o Carnaval de Olinda 2024. Até o momento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Semapu) cadastrou 749 pessoas.

Para realizar o cadastramento, os interessados devem ir na sede da secretaria, localizada na Estrada do Bonsucesso, nº 306. O horário de funcionamento é das 7h30 às 17h. Os comerciantes antigos podem mostrar o crachá do último Carnaval para facilitar o acesso ao banco de dados.

Já o cadastro para empreendedores novatos será realizado entre os dias 24 e 26 de janeiro. É necessário apresentar a cópia e original do RG, CPF e comprovante de residência. Após o cadastro, o empreendedor precisará efetuar o pagamento de uma taxa.

Os valores das taxas variam dependendo do tipo de produto e infraestrutura solicitada pelo empreendedor. Para efetuar o pagamento, o comerciante deve fazer a triagem e o cadastro na Semapu. Na secretaria, as pessoas terão conhecimento do local onde vão atuar no Carnaval. Em seguida, devem se dirigir à Secretaria da Fazenda, localizada na Avenida Santos Dumont, nº 177, no bairro do Varadouro, para efetuarem o pagamento.

Após esse processo, os empreendedores voltam à Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano para conclusão do cadastro.

Confira a tabela de valores:

- Tabuleiro – R$ 106,75

- Toldo – R$ 390,37

- Varal – R$ 106,75

- Food Truck – R$ 484,85

- Porta e Janela – R$ 484,85

- Parque de Diversão (por M²) – R$ 28,36

- Publicidade/Letreiro (por M²) R$ 28,36

