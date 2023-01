A- A+

"ALTA REPENTINA E SUSPEITA" Cade abre inquérito para apurar possível "ação orquestrada" de postos com preço dos combustiveis Entidade quer apurar altas repentinas e suspeitas após a mudança de governo

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pediu, nesta quarta-feira (4), a instauração de inquérito para apurar possíveis irregularidades na alta de preços de combustíveis em diferentes localidades no país. Alexandre Cordeiro, presidente do Cade, vê indícios de "ação orquestrada" e ''infração da ordem econômica'' com a elevação desordenada nos preços já neste ano.

O ofício cita como exemplos aumentos repentinos e suspeitos no Distrito Federal, Espírito Santo, Pernambuco e Minas Gerais após a mudança de governo. O inquérito cita ainda reportagens que noticiaram altas de preços.

Como base para as suspeitas, Cordeiro cita reportagens jornalísticas que indicam altas de até R$ 1 por litro de combustível em algumas localidades, no momento da transição do governo.

Os fatos supostamente ilícitos, se assim comprovados, configuram crime contra a ordem econômica conforme (...) devendo o Ministério Público Federal tomar conhecimento deste despacho e da investigação a ser aberta para que, caso entenda conveniente, adotar as medidas cabíveis para a persecução penal cita Cordeiro no ofício.

O Inquérito Administrativo foi encaminhado nesta quarta-feira para a Superintendência-Geral do CADA, área responsável pela investigação de eventuais ilícitos no âmbito da livre concorrência de mercado.

