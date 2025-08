Cade abre investigação contra Microsoft por concorrência desleal

A- A+

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu investigação contra a Microsoft após denúncia da norueguesa Opera, que acusa a empresa de adotar medidas para restringir a concorrência no mercado de navegadores em computadores com Windows.

A Microsoft terá até 15 de agosto para responder às acusações. Procurada, disse que não comentaria o caso.

Segundo o Cade, também serão ouvidas outras empresas do setor que possam ter sido impactadas. No requerimento, a Opera menciona medidas como o oferecimento de incentivos a fabricantes de computadores para que instalem e determinem como navegador padrão o Edge, da Microsoft, além de barreiras à instalação e configuração de concorrentes.

Outro ponto levantado pela Opera é que, em aparelhos com o sistema operacional no chamado “modo S” (versão para o setor educacional e corporativo), a troca do navegador padrão chega a ser totalmente bloqueada.

Além disso, a Opera alega que a Microsoft desrespeita a escolha do usuário ao abrir arquivos PDF, links do Outlook, resultados de busca do Windows, widgets e até o Microsoft Teams diretamente no Edge, mesmo quando outro navegador está definido como principal.

Atualmente, a Opera responde por 6,78% do mercado brasileiro de navegadores, contra 11,52% do Edge e 75% do Google Chrome.

