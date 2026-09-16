Qua, 16 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta16/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Defesa Econômica

Cade aprova aquisição do Banco Travelex pelo Grupo StoneX

Como mostrou a Broadcast, o valor da operação, que também precisa passar pelo crivo do Banco Central, não foi divulgado

Reportar Erro
Cade aprova aquisição do Banco Travelex pelo Grupo StoneXCade aprova aquisição do Banco Travelex pelo Grupo StoneX - Foto: Divulgação/Cade

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra do Banco Travelex pelo grupo StoneX. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou a Broadcast, o valor da operação, que também precisa passar pelo crivo do Banco Central, não foi divulgado. A expectativa é que a transação seja concluída em até 12 meses.

Leia também

• iFood anuncia investimento recorde de R$ 24 bi em meio a disputas na justiça e no Cade

• Cade aprova compra de empresa de defesa Avibras pelos irmãos Batista

• Superintendência do Cade aprova venda de serviços telefônicos da Oi à Método

"Para a compradora, a operação representa uma oportunidade de acelerar o desenvolvimento de seu negócio de câmbio e pagamentos e expandir as atividades bancárias reguladas da Compradora no Brasil. A operação permitirá que o Grupo StoneX ofereça um conjunto mais amplo de serviços bancários no Brasil e aprofunde os relacionamentos existentes entre multinacionais e clientes de instituições financeiras reguladas", alegaram as empresas ao Cade.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter