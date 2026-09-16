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Defesa Econômica Cade aprova aquisição do Banco Travelex pelo Grupo StoneX Como mostrou a Broadcast, o valor da operação, que também precisa passar pelo crivo do Banco Central, não foi divulgado

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra do Banco Travelex pelo grupo StoneX. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou a Broadcast, o valor da operação, que também precisa passar pelo crivo do Banco Central, não foi divulgado. A expectativa é que a transação seja concluída em até 12 meses.

"Para a compradora, a operação representa uma oportunidade de acelerar o desenvolvimento de seu negócio de câmbio e pagamentos e expandir as atividades bancárias reguladas da Compradora no Brasil. A operação permitirá que o Grupo StoneX ofereça um conjunto mais amplo de serviços bancários no Brasil e aprofunde os relacionamentos existentes entre multinacionais e clientes de instituições financeiras reguladas", alegaram as empresas ao Cade.

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