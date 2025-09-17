A- A+

Negócios Cade aprova compra da Wickbold pela Bimbo, mas obriga venda de Nutrella e "Tá Pronto" Bimbo já é dona de marcas como Plusvita, Artesano, Ana Maria e Rap10. Por isso, terá que abrir mão de outras linhas para preservar concorrência

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou por unanimidade nesta quarta-feira a compra da Wickbold pela Bimbo, mas com restrições para evitar no mercado de panificação industrial. A decisão foi unânime.

Mexicana atuando no país desde 2001, a Bimbo é dona de marcas conhecidas do consumidor brasileiro, como Pullman, Plusvita, Artesano, Ana Maria, Rap10 e Bisnaguito.

Agora, com a nova aquisição, passará a controlar os produtos Wickbold e Do Forno. Mas será obrigada a se desfazer da Nutrella (marca de pães saudáveis comprada há anos atrás) e da Tá Pronto!, linha de wraps e tortilhas da Wickbold.

A aprovação pelo Cade frustra planos da dona da Bauducco e Visconti, a Pandurata Alimentos, que tentou barrar a compra citando ao Cade potenciais "efeitos anticompetitivos" da transação.

A proprietária da Bauducco, na ocasião, pediu para entrar como terceira interessada no processo e que o órgão adotassee "remédios antitruste necessários" sobre o negócio.

Preocupação com a concorrência; venda da Nutrella e 'TáPronto'

Segundo a conselheira-relatora Camila Pires-Alves, do Cade, o desinvestimento sobre a Nutrella e a 'TáPronto' é necessário porque a união das duas empresas poderia reduzir a concorrência em categorias importantes, como pães de forma com grãos, bisnagas, bisnaguinhas e wraps.

No caso da marca Nutrella, há um alto nível de concentração de mercado nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Já a marca Tá Pronto!, da Wickbold, é concorrente direta da marca Rap 10, da Bimbo, no setor de tortilhas e wraps.

Nesses segmentos, alguns fatores como a força das marcas, a fidelidade dos consumidores e o acesso privilegiado a pontos de venda têm mais peso do que a quantidade de concorrentes, explicou Camila.

Agora, Nutrella e 'Tá Pronto' deverão ser completamente vendidas para novos donos. Isso inclui a venda de receitas, fórmulas, contratos de fornecedores, listas de clientes e até direitos de propriedade intelectual e domínios de internet.

O objetivo do Cade é que elas continuem competitivas no mercado.

Novas exigências

Além da venda das duas marcas, a Bimbo terá que seguir regras de comportamento de operação no mercado. Nos próximos três anos, só poderá vender wraps no país usando a marca Rap10, ou seja, sem criar novas linhas concorrentes com a mesma proposta.

Também não poderá fazer contratos de exclusividade com varejistas na categoria de bisnagas e bisnaguinhas, especialmente no Centro-Oeste. O objetivo é evitar que outras marcas fiquem sem espaço nas gôndolas.

Tanto a Bimbo quanto a Wickbold atendem varejo, atacado e food service com o fornecimento de produtos a restaurantes, lanchonetes, redes de fast food, hotéis e hospitais.

