Cade aprova compra de empresa de defesa Avibras pelos irmãos Batista
Fabricante, que entrou em recuperação judicial em 2022, tenta se recuperar de crise financeira
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra da Nova AVB, controladora da Avibras, fabricante nacional de produtos de defesa, pela Globe Investimentos, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.
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A operação havia sido notificada ao órgão em agosto, e os valores da transação continuam sob sigilo.
A Nova AVB é uma holding criada no processo de reestruturação e recuperação judicial da Avibras, concentrando os ativos industriais e tecnológicos da companhia.
Ao analisar a operação, a área técnica do Cade entendeu que a operação representa uma “substituição de agente econômico”. O entendimento é que a Globe não atuava anteriormente no mercado de defesa ou em segmentos relacionados aos negócios da Avibras.
"Considerando a natureza das atividades econômicas desenvolvidas pelo Grupo J&F (...), conclui-se que não há sobreposição horizontal ou integração vertical resultante da Operação. Nesse sentido, sob a ótica concorrencial, trata-se de mera substituição de agente econômico", diz a decisão.
Na prática, os empresários não atuavam no setor de defesa e não há sobreposição de mercado, segundo a decisão.
A aprovação ocorre enquanto a Avibras tenta se recuperar de uma grave crise financeira. A empresa entrou em recuperação judicial em março de 2022 e passou cerca de três anos paralisada, depois que funcionários iniciaram uma greve por falta de pagamento.