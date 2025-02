Cade aprova compra de parte da Shopper pelo iFood

A- A+

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra de uma parte da Shopper pelo iFood nesta quarta-feira. A decisão foi unânime e seguiu o voto do relator, conselheiro José Levi.

De acordo com o Cade, o IFood pretende fazer uso de sua experiência para ajudar a Shopper a crescer, a plataforma vende produtos de mercado e já opera em 129 cidades em São Paulo e permite que os consumidores realizem comprar programadas em diferentes categorias como alimentos frescos e produtos para pets.

Em novembro do ano passado, a superintendência-geral do Cade já havia aprovado o negócio, porém a conselheira Camila Cabral Pires Alves considerou o que o processo deveria ser avaliado pelo tribunal do Cade.

Desde então a transação já fez parte de duas pautas de duas sessões de julgamento. A última vez ocorreu no dia 12 de fevereiro.

— No mercado de pedidos online de itens de mercado, destaca-se a necessidade de aprofundar a discussão acerca da inclusão no mercado relevante de empresas que não oferecem a mesma variedade de produtos disponibilizada pelas Requerentes. É importante avaliar, por exemplo, a pertinência de incluir aplicativos especializados, como o Zé Delivery, na análise da estrutura da oferta — argumentou a conselheira Camila Cabral que listou uma série de pontos que, na sua avaliação, mereciam uma análise mais aprofundada do tribunal.

Após nova análise, o Cade concluiu que a compra não prejudica a concorrência. Como o IFood adquiriu apenas uma parte da Shopper, a participação da empresa será pequena no mercado e os conselheiros entenderam que não há risco de monopólio.

Mesmo assim, a conselheira Camila Cabral voltou a ressaltar que o Cade deve seguir monitorando o setor. Além disso, Alves lembrou que o Cade já está investigando outras transações, como a compra da empresa Decolar e a aquisição da Just Eat Takeaway pelo grupo dono do iFood.

Com essa compra, o iFood pretende ampliar sua atuação no setor de compras on-line e aumentar a concorrência. A ideia é oferecer mais benefícios aos consumidores e fortalecer o mercado.

O Cade analisou o caso e concluiu que a compra não afeta a concorrência, já que o iFood adquiriu apenas uma parte da Shopper e a empresa ainda atua somente em São Paulo. Por isso, a aprovação foi feita sem restrições.

