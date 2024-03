A- A+

NEGÓCIOS Cade aprova fusão entre Arezzo e Grupo Soma, em acordo que envolve faturamento de R$ 12 bilhões A decisão ainda não é definitiva. Há um prazo de 15 dias para que empresas do setor de moda ou conselheiros do Cade apresentem recurso

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições, nesta terça-feira (26), a fusão entre Arezzo e Grupo Soma. O negócio foi anunciado pelas empresas no início de fevereiro e envolve um faturamento de cerca de R$ 12 bilhões. A decisão da autarquia deverá ser publicada no Diário Oficial da União (DOU), nos próximos dias.

Contudo, ainda há um prazo de 15 dias, a partir da publicação para que outras empresas ou conselheiros possam recorrer da decisão ao Tribunal do Cade. Caso não haja recurso, a decisão é considerada plena.

A Arezzo tem foco na fabricação e venda de calçados e bolsas, mas atua também, de forma secundária, no segmento de vestuário e acessórios no Brasil, nos Estados Unidos e na Itália. Atualmente o grupo detém as marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Alme, Reserva, Reserva Mini, Reserva Go, Oficina Reserva, Reserva INK, Reserva Simples, Baw Clothing, Carol Bassi, Vicenza, Paris Texas, Reversa, Brizza e Vans1. Além disso, por meio das plataformas ZZ Mall e Troc.com.br, a Arezzo&Co opera marketplace digital.

O Grupo Soma é uma sociedade anônima de capital aberto que atua principalmente no comércio de vestuário e de forma secundária, de calçados e acessórios. O Grupo está presente em todo o país e em alguns locais no exterior. É dono das marcas Animale, Farm, Fábula, Foxton, Cris Barros, Maria Filó, NV, Hering e DZARM.

Além disso, por meio da marca Off Premium, a Grupo SOMA opera um marketplace digital para venda de produtos novos tanto próprios quanto de terceiros.

A fusão, segundo as empresas, operação traz ganhos de sinergia na gestão de canais de venda, em processos de produção industrial, além da possibilidade de desenvolvimento de novas linhas de negócios. Um dos argumentos é a consolidação das marcas em um mercado competitivo.

