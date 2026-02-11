Qua, 11 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado financeiro

Cade aprova investimento de US$ 100 milhões da companhia aérea americana United na Azul

Empresa brasileira passa por processo de reestruturação da sua operação nos Estados Unidos após acumular dívidas

Reportar Erro
Sede do Conselho Administrativo de Defesa EconômicaSede do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Foto: Divulgação/Cade

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira o investimento da companhia aérea americana United na brasileira Azul. O colegiado não impôs restrições à operação, mas estabeleceu premissas a serem cumpridas para aprovação do investimento.

A United vai investir US$ 100 milhões na operação da Azul nos Estados Unidos. Segundo o acordo, a participação da empresa americana no capital da brasileira vai passar dos atuais 2% para cerca de 8%. Administradores da aérea americana também poderão entrar no conselho de administração da Azul.

O Cade estabeleceu que um eventual aumento da participação da United na aérea brasileira deve ser previamente comunicado ao Cade, que vai avaliar a alteração. Também foi imposta uma obrigação de informe ao Cade em caso de mudança no comitê estratégico da Azul.

A aprovação no Tribunal do Cade foi unânime. O caso foi ao colegiado após ser questionado pelo Instituto de Pesquisas e Estudos da Sociedade e Consumo (IPSConsumo), que afirmou haver uma da American Airlines para um investimento semelhante na Azul.

Leia também

• Motto By Hilton inaugura primeira unidade do Brasil às vésperas do Carnaval, no Bairro do Recife

• Microsoft coloca em operação parte de seus novos data centers no Brasil

• Brasil condena Israel por novas medidas para ocupar terras palestinas

O relator, conselheiro Diogo Thomson, argumentou que a eventual operação da American Airlines não impede o investimento da United. O presidente do Cade, conselheiro Gustavo Augusto afirmou que a análise de investimento da American levará em consideração o aporte aprovado nesta quarta.

A Azul anunciou no ano passado uma reorganização financeira em suas parcerias, que envolve até US$ 950 milhões em investimentos, com parcerias com a United e American Airlines, estimada em cerca de US$ 1,6 bilhão.

A empresa brasileira entrou com um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos para tentar reduzir em aproximadamente US$ 2 bilhões em dívida total financiada no país.

"Para implementar os acordos, que incluem um compromisso de aproximadamente US$ 1.6 bilhão em financiamento ao longo do processo e a eliminação de US$ 2 bilhões de dívida, além de até US$ 950 milhões em financiamento adicional garantido em equity na conclusão do processo, a Azul recorre ao processo de Chapter 11 (Capítulo 11) nos Estados Unidos", informou a empresa em maio do ano passado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter