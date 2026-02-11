A- A+

Mercado financeiro Cade aprova investimento de US$ 100 milhões da companhia aérea americana United na Azul Empresa brasileira passa por processo de reestruturação da sua operação nos Estados Unidos após acumular dívidas

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira o investimento da companhia aérea americana United na brasileira Azul. O colegiado não impôs restrições à operação, mas estabeleceu premissas a serem cumpridas para aprovação do investimento.

A United vai investir US$ 100 milhões na operação da Azul nos Estados Unidos. Segundo o acordo, a participação da empresa americana no capital da brasileira vai passar dos atuais 2% para cerca de 8%. Administradores da aérea americana também poderão entrar no conselho de administração da Azul.

O Cade estabeleceu que um eventual aumento da participação da United na aérea brasileira deve ser previamente comunicado ao Cade, que vai avaliar a alteração. Também foi imposta uma obrigação de informe ao Cade em caso de mudança no comitê estratégico da Azul.

A aprovação no Tribunal do Cade foi unânime. O caso foi ao colegiado após ser questionado pelo Instituto de Pesquisas e Estudos da Sociedade e Consumo (IPSConsumo), que afirmou haver uma da American Airlines para um investimento semelhante na Azul.

O relator, conselheiro Diogo Thomson, argumentou que a eventual operação da American Airlines não impede o investimento da United. O presidente do Cade, conselheiro Gustavo Augusto afirmou que a análise de investimento da American levará em consideração o aporte aprovado nesta quarta.

A Azul anunciou no ano passado uma reorganização financeira em suas parcerias, que envolve até US$ 950 milhões em investimentos, com parcerias com a United e American Airlines, estimada em cerca de US$ 1,6 bilhão.

A empresa brasileira entrou com um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos para tentar reduzir em aproximadamente US$ 2 bilhões em dívida total financiada no país.

"Para implementar os acordos, que incluem um compromisso de aproximadamente US$ 1.6 bilhão em financiamento ao longo do processo e a eliminação de US$ 2 bilhões de dívida, além de até US$ 950 milhões em financiamento adicional garantido em equity na conclusão do processo, a Azul recorre ao processo de Chapter 11 (Capítulo 11) nos Estados Unidos", informou a empresa em maio do ano passado.

