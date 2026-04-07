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petróleo Cade instaura inquérito para investigar conduta de sindicatos de combustíveis Em nota, o Cade informou que, segundo representação realizada pelo Ministério da Justiça, os dirigentes dos sindicatos realizaram declarações públicas que sinalizavam reajustes de preços

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurou inquérito administrativo para investigar a conduta de dirigentes dos sindicatos de revendedores de combustíveis dos Estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Já existe uma investigação aberta pelo Cade em relação ao sindicato do Distrito Federal.

Em nota, o Cade informou que, segundo representação realizada pelo Ministério da Justiça, os dirigentes dos sindicatos realizaram declarações públicas que sinalizavam reajustes de preços, "o que pode implicar no aumento coordenado pelos revendedores de combustíveis".

Com a instauração do inquérito, a Superintendência-Geral do Cade dará início à instrução e coleta de evidências adicionais da conduta. Depois dessa fase, poderá decidir pela instauração de processo administrativo.

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